La compra online cambió muchos hábitos de consumo, pero todavía existen experiencias propias de los supermercados tradicionales que continúan formando parte del recorrido de millones de personas. Una de ellas ocurre justo antes de llegar a la caja, cuando aparecen pequeños productos pensados para una compra impulsiva de último momento.

Ese comportamiento también comenzó a trasladarse al comercio electrónico. Gracias al análisis de datos y la inteligencia artificial, las plataformas pueden identificar cuál es el mejor momento para presentar determinadas recomendaciones sin interrumpir el proceso de compra.

En ese contexto, COTO incorporó un carrusel específico que aparece cuando el usuario está a punto de finalizar el pedido. Allí se muestran chocolates, golosinas, snacks y otros productos de compra rápida que pueden agregarse al carrito con apenas unos clics.

Una experiencia inspirada en el supermercado físico

La propuesta busca reproducir digitalmente una escena conocida por cualquier consumidor: mientras espera para pagar, aparecen productos que no figuraban en la lista original, pero que muchas veces terminan formando parte de la compra. En la plataforma, esa dinámica se adapta al entorno digital sin obligar al usuario a abandonar el proceso de pago.

Cada sugerencia puede incorporarse al carrito de forma sencilla y sin volver a recorrer el catálogo. El objetivo no es extender la compra, sino ofrecer una última oportunidad para completar el pedido con artículos que suelen elegirse de manera espontánea.

El objetivo no es extender la compra, sino ofrecer una última oportunidad para completar el pedido. (foto: Freepik) Anna Zielinska

La incorporación de este tipo de funciones refleja cómo el comercio electrónico busca combinar tecnología y comportamiento del consumidor. Las plataformas ya no solo organizan productos, sino que también analizan en qué momento determinadas recomendaciones pueden resultar más útiles para cada usuario.

Una compra online cada vez más parecida a la experiencia presencial

La inteligencia artificial permite que estas sugerencias aparezcan en el momento más oportuno del recorrido, respetando siempre la decisión del cliente y sin incorporar productos automáticamente al carrito.

Con esta funcionalidad, COTO continúa ampliando su ecosistema de herramientas digitales para ofrecer una experiencia más completa. La tecnología deja de estar enfocada únicamente en encontrar productos y comienza también a recrear aquellas pequeñas situaciones cotidianas que forman parte de una visita tradicional al supermercado, pero adaptadas al mundo online.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.