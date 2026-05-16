El Gobierno nacional confirmó que compartirá con Estados Unidos la base de datos del programa Tribuna Segura de cara al Mundial 2026. La medida alcanza a 34.000 argentinos que actualmente tienen restricciones para ingresar a eventos deportivos y busca reforzar los controles de seguridad durante el torneo que se disputará entre junio y julio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión fue oficializada mediante la resolución 444/2026 publicada en el Boletín Oficial y establece que la información contenida en el programa Tribuna Segura será puesta a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Según detalló el Ministerio de Seguridad, la medida forma parte de los acuerdos bilaterales de cooperación en materia de seguridad firmados entre ambos países y está vinculada específicamente a la organización de la Copa Mundial de la FIFA. En este sentido, la ministra Alejandra Monteoliva expresó a través de redes sociales: “Pusimos a disposición de Estados Unidos la base de datos de Tribuna Segura para reforzar la seguridad del Mundial 2026. Si estás en esa lista, no viajes, no vas a poder ingresar a los estadios”. La nómina no incluye solamente barrabravas o personas sancionadas por hechos violentos en el fútbol, ya que también aparecen miles de deudores alimentarios morosos. Según informó el Gobierno, la lista está integrada por: En total, el registro alcanza a 34.000 argentinos cuyos datos serán compartidos con las autoridades estadounidenses para reforzar los controles durante el Mundial. La resolución instruye a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos a ejecutar todos los protocolos necesarios para el tratamiento y transferencia de la información. Los datos solamente podrán utilizarse para tareas vinculadas a la planificación, coordinación y seguridad del torneo. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la medida busca desalentar el viaje de personas sancionadas y garantizar mayores controles en los estadios donde se disputará la Copa del Mundo. Asimismo, Estados Unidos contará con acceso a los registros para identificar a quienes tengan restricciones vigentes antes de permitir el ingreso a los eventos deportivos.