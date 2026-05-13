Tener el vuelo confirmado, el check-in hecho y el hotel reservado no garantiza poder viajar. Un error mínimo en el pasaporte o en la documentación puede hacer que la aerolínea niegue el embarque incluso minutos antes de subir al avión. Las compañías aéreas y los controles migratorios verifican que todos los datos coincidan exactamente con la documentación presentada. Si detectan inconsistencias, el pasajero puede quedar fuera del vuelo y perder el viaje. Uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el pasaporte: Además, varios países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso. Aunque el documento siga “vigente” en Argentina, podría no ser aceptado para viajar al exterior. Otro de los errores más comunes aparece cuando el nombre del ticket no coincide exactamente con el pasaporte. Una letra incorrecta, la ausencia de un segundo nombre o un número mal cargado pueden generar problemas durante el check-in o en Migraciones. En muchos casos, las aerolíneas rechazan el embarque porque están obligadas a verificar la identidad exacta del pasajero. Las compañías aéreas deben controlar que los pasajeros cumplan todos los requisitos migratorios antes de viajar. Si permiten abordar a una persona con documentación inválida, pueden enfrentar sanciones y hacerse cargo del regreso del pasajero. Por ese motivo, los controles son cada vez más estrictos y muchas veces el problema se detecta recién en el aeropuerto. Especialistas en viajes internacionales aconsejan verificar con anticipación: También recomiendan revisar la documentación varias semanas antes del vuelo para evitar costos extra o la pérdida total del viaje.