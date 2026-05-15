Viajar al exterior requiere cumplir con una serie de requisitos obligatorios y uno de los más importantes es tener el pasaporte vigente. Las autoridades migratorias recordaron que las personas que tengan este documento vencido no podrán salir del país hacia destinos internacionales, salvo en aquellos casos donde exista la posibilidad de ingresar únicamente con el DNI dentro del MERCOSUR y países asociados. Según la información oficial de Migraciones, todas las personas que tengan el pasaporte vencido deberán renovarlo antes de viajar al exterior. El documento es obligatorio para ingresar a la mayoría de los países y su falta de vigencia puede impedir el embarque incluso antes de salir de Argentina. La única excepción corresponde a los países miembros o asociados del MERCOSUR, donde los ciudadanos argentinos también pueden identificarse utilizando el DNI vigente. Sin embargo, para el resto de los destinos internacionales el pasaporte actualizado es un requisito indispensable. Además, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento con anticipación, ya que algunos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de varios meses al momento del ingreso. El pasaporte argentino para personas mayores de 18 años tiene una vigencia de 10 años contados desde la fecha de emisión. Por eso, quienes hayan realizado el trámite hace varios años deben revisar si el documento todavía se encuentra habilitado para viajar. En muchos casos, los pasajeros descubren el vencimiento poco antes del vuelo y deben iniciar trámites de urgencia para renovarlo. Entre las principales recomendaciones antes de viajar se encuentran: Actualmente, estos son los valores oficiales informados para tramitar el pasaporte argentino: