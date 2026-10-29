Cuánto cobra un paseador de perros en octubre de 2026.

Contratar a una persona para pasear a una mascota representa un gasto fijo para muchos hogares. En Argentina, los valores varían según la frecuencia del servicio, la duración de cada salida y la modalidad elegida. Una guía de Petme permite conocer las tarifas de referencia para calcular cuánto cuesta mantener esta rutina durante el mes.

Cuánto cobra un paseador de perros en octubre de 2026

Según los precios de referencia publicados por Petme, un paseo grupal de entre 45 y 60 minutos cuesta entre $4.500 y $8.000 en Argentina. Sin embargo, el gasto mensual puede ser considerablemente mayor cuando se contrata el servicio de manera regular.

La plataforma señala que los paseos suelen organizarse mediante planes semanales o mensuales, en lugar de contratar salidas aisladas. Por eso, para calcular el presupuesto conviene tener en cuenta cuántas veces por semana necesita salir el perro.

Estos son los valores de referencia publicados por Petme:

Paseo grupal de 45 a 60 minutos: entre $4.500 y $8.000 por salida.

Plan mensual de tres paseos por semana: entre $90.000 y $120.000.

Plan mensual de cinco paseos por semana: entre $120.000 y $150.000.

Visita a domicilio de 30 minutos: entre $10.000 y $20.000.

Guardería de día: entre $25.000 y $33.000 por día.

Hospedaje en casa del cuidador: entre $26.000 y $36.000 por noche.

Los valores son orientativos y fueron publicados por Petme. No representan tarifas oficiales ni un promedio de todo el mercado argentino.

Cuánto cobra un paseador de perros en octubre de 2026. Gemini IA.

Cuánto cuesta contratar un paseador de perros por mes

Para quienes necesitan que su mascota salga de manera habitual, el abono mensual permite estimar mejor el gasto.

Un plan de tres paseos semanales cuesta entre $90.000 y $120.000 al mes, mientras que una rutina de cinco salidas por semana, de lunes a viernes, puede ubicarse entre $120.000 y $150.000.

De esta manera, el presupuesto depende principalmente de la frecuencia contratada. También puede cambiar si se trata de paseos individuales, salidas durante los fines de semana o servicios que incluyen traslado.

Qué otros servicios de cuidado de mascotas se pueden contratar

Además de los paseos, Petme publica referencias para otros servicios destinados al cuidado de perros y gatos.

Las visitas a domicilio, por ejemplo, cuestan entre $10.000 y $20.000 por una visita de 30 minutos. Esta alternativa permite que un cuidador se acerque a la vivienda para atender a la mascota.

La guardería de día, en tanto, tiene valores de entre $25.000 y $33.000 por jornada, sin alojamiento nocturno. Para quienes necesitan dejar a su perro durante más tiempo, el hospedaje en la casa de un cuidador cuesta entre $26.000 y $36.000 por noche.

La elección depende de las necesidades del animal y de cuánto tiempo permanecerá sin sus dueños.