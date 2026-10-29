El comportamiento de tu perro durante los paseos, el ajuste y la presión sobre el cuerpo también son factores importantes a la hora de elegir un pretal.

Elegir cómo pasear a un perro puede generar dudas, sobre todo cuando tira de la correa o se mueve constantemente durante las salidas. Entre las opciones más habituales están el pretal común y el antitirones, dos alternativas que ofrecen distintas formas de sujetar al animal y controlar sus movimientos.

Aunque ambos se colocan alrededor del cuerpo, no funcionan de la misma manera ya que algunos modelos antitirones tienen un enganche frontal que ayuda a redirigir al perro cuando intenta avanzar, mientras que los pretales convencionales suelen llevar la correa en la espalda.

Sin embargo, el diseño y ajuste también influyen en la comodidad y la libertad de movimiento. En este sentido, una revisión científica publicada en 2025 en la revista Animals analizó investigaciones sobre collares y arneses para perros y sus efectos sobre la marcha, la presión corporal y las señales de estrés.

Pretal común o antitirones para perros: cuál puede facilitar los paseos si tu perro tira de la correa

Detectar el comportamiento del perro es esencial a la hora de comprar el pretal. Es por ellos que si tira de la correa o le cuesta caminar al lado de su dueño, un modelo antitirones con enganche frontal puede ayudar a redirigirlo y facilitar el manejo.

En cambio, si camina tranquilo y no necesita tanta corrección, un pretal común con enganche dorsal puede ser suficiente. La revisión científica publicada en 2025 en la revista Animals analizó 21 artículos completos y dos resúmenes de investigaciones sobre collares y arneses para perros. Los autores concluyeron que la elección debe considerar tanto las necesidades del perro como las de quien lo pasea.

Un estudio científico analizó los efectos de los arneses en los perros y aportó claves para distinguir entre un modelo común y uno antitirones, según la forma de caminar y la comodidad del animal. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Para los perros que tiran, la revisión señala que los arneses con enganche frontal que no se ajustan ni aprietan al tirar puede ofrecer un equilibrio entre el control y la comodidad.

Antes de comprar, es conveniente distinguir entre dos opciones:

Pretal común con enganche dorsal : la correa se conecta en la espalda. Puede ser suficiente para perros que caminan sin tirar de manera constante.

Pretal antitirones con enganche frontal: la correa se conecta en el pecho y permite redirigir suavemente al perro cuando intenta avanzar tirando.

Qué pretal puede proteger la comodidad de tu perro según su tamaño y forma de caminar

Además de facilitar el control durante el paseo, el pretal debe permitir que el perro se mueva sin molestias. Para elegirlo, el comprador puede observar dónde se apoyan las correas, cómo se ajusta al cuerpo y si limita el movimiento de las patas delanteras.

La guía de VCA Animal Hospitals, elaborada por profesionales veterinarios y especialistas en comportamiento animal, advierte que algunos arneses con enganche frontal pueden apoyarse sobre las articulaciones de los hombros y restringir el movimiento. Por eso, recomienda prestar atención al diseño y ajuste ya que el arnés debe quedar firme, pero sin rozar detrás de los codos ni impedir que el perro mueva las patas con normalidad: