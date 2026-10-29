Cómo arreglar un celular que se tildó.

La pantalla del celular es uno de los componentes más importantes del dispositivo y también uno de los que más problemas puede presentar.

Una caída, una falla del sistema o una aplicación que funciona mal pueden provocar que el teléfono deje de responder, que el panel parpadee o que algunas zonas no reconozcan los toques.

Sin embargo, no todos los problemas de pantalla requieren una reparación costosa. Antes de llevar el equipo a un servicio técnico, existen algunas pruebas sencillas que permiten identificar si la falla está relacionada con el software, los accesorios o un posible daño físico.

En su centro de asistencia, Google explica qué pasos seguir para intentar recuperar el funcionamiento de un celular Android.

Cómo arreglar la pantalla del celular si no responde: los primeros pasos

Si el celular está encendido, pero no reconoce los toques o permanece congelado, hay que comenzar por las pruebas más sencillas.

Según la guía oficial de Google para solucionar problemas de pantalla en Android, hay varias comprobaciones que se pueden realizar antes de solicitar asistencia técnica.

Paso a paso para intentar recuperar la pantalla:

Limpiar la pantalla: retirar la suciedad y la humedad que puedan interferir con el funcionamiento táctil. Quitar la funda y el protector: comprobar si alguno de estos accesorios está afectando la respuesta de la pantalla. Reiniciar el celular: si el equipo está bloqueado, mantener presionado el botón de encendido durante aproximadamente 30 segundos, según las indicaciones generales de Google. Probar nuevamente el táctil: deslizar el dedo por distintas zonas para comprobar si responde correctamente. Revisar si existe daño físico: observar si hay grietas, manchas u otras señales de una posible rotura.

Si después de estas pruebas el celular sigue sin responder, es necesario avanzar con otras comprobaciones para determinar si se trata de un problema de software o de hardware.

Qué hacer si la pantalla del celular se tilda o funciona mal

Vadym Drobot

Cuando el teléfono se congela repetidamente, responde con demora o deja de reconocer algunos toques, una aplicación instalada podría estar provocando el inconveniente.

Para comprobarlo, Google recomienda utilizar el modo seguro , que permite iniciar Android sin ejecutar las aplicaciones descargadas por el usuario.

Estos son los pasos generales que hay que seguir:

Activar el modo seguro manteniendo presionado el botón de encendido y luego manteniendo presionada la opción “Apagar” hasta que aparezca el aviso de modo seguro. El proceso puede variar según la marca del celular.

Comprobar la pantalla: verificar si el táctil vuelve a funcionar correctamente.

Identificar aplicaciones problemáticas: si el teléfono funciona bien en modo seguro, alguna aplicación descargada podría ser la responsable.

Desinstalar las aplicaciones recientes: eliminar las que se instalaron antes de que comenzara la falla y probar nuevamente el dispositivo.

Si el problema desaparece en modo seguro, es una señal de que una aplicación podría estar interfiriendo con el funcionamiento normal del celular.

Cómo detectar si la pantalla del celular está rota o tiene una falla táctil

No todos los problemas de pantalla se solucionan mediante un reinicio y, cuando existe un daño físico, puede ser necesario reemplazar el componente afectado.

Google propone una prueba sencilla para detectar si hay sectores que no responden correctamente.

Cómo comprobar el funcionamiento de la pantalla:

Abrir una aplicación en la que se pueda tocar y deslizar libremente. Deslizar lentamente un dedo desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha. Repetir el movimiento sin levantar el dedo. Observar si el movimiento se interrumpe siempre en el mismo lugar.

Si la pantalla deja de responder repetidamente en una zona determinada, podría existir una falla táctil. En ese caso, Google recomienda ponerse en contacto con el fabricante.

También conviene prestar atención a estas señales:

Grietas o roturas: pueden indicar daños físicos en el panel.

Manchas o sectores negros: pueden estar relacionados con daños en la pantalla.

Píxeles muertos: son puntos que no muestran la imagen correctamente.

Parpadeos persistentes: pueden requerir una evaluación técnica.

Pantalla en blanco: puede responder a distintos problemas, por lo que es necesario evaluar el dispositivo.

Si el celular sufrió una caída y aparecen manchas, grietas o zonas sin respuesta, un reinicio no reparará el daño físico.