Por qué los médicos aseguran que los niños no deben bañarse todos los días: la explicación de los especialistas de Harvard

Bañar a los hijos es un proceso importante para la higiene y su bienestar. A través del baño, eliminamos la suciedad acumulada en la piel, lo que contribuye a mantener la salud.

El origen de este "ritual" de higiene se remonta a tiempos antiguos, donde la limpieza del cuerpo se consideraba esencial para la salud. A lo largo de los siglos, ha habido avances en las técnicas y herramientas utilizadas para bañarse, pasando desde recipientes de agua simples hasta bañeras y duchas modernas.

Así, el proceso de baño, sobre todo a los niños, se ha arraigado como una parte fundamental de la rutina diaria en la crianza.

Sin embargo, aunque la experiencia del agua, el contacto físico y el cuidado personal durante el baño brindan a los niños un entorno seguro, ¿sabías que los expertos recomiendan no bañarse todos los días?

Higiene: ¿por qué los expertos aseguran que no se deben bañar los niños todos los días?

Según un artículo de la prestigiosa Universidad de Harvard, bañarse todos los días puede provocar piel seca e irritación.

"La piel tiene aceites protectores naturales y bacterias naturales que ayudan a mantenernos sanos y seguros, y que pueden eliminarse con el baño diario", explicaron los especialistas.

Pese a que la sociedad está acostumbrada a que los baños sean diarios, "bañarse dos o tres veces por semana está bien". Además, tampoco es necesario que la piel esté en contacto con otras sustancias.

Los niños pequeños pueden bañarse una o dos veces por semana y si se ensucian mucho, se puede bañar con más frecuencia. (Fuente: Freepik).

Asimismo, "para muchos niños , incluso 1 o 2 veces por semana está bien. Siempre puedes limpiar rápidamente con un paño húmedo la cara, el área de la ingle y las zonas sucias", argumenta, pediatra de atención primaria en el

Asimismo, hay varias razones por la cual los expertos aseguran que se debe prestar atención a la frecuencia de los baños en los niños. Estas son:

Puede resecar la piel: La piel de los niños es más fina y sensible que la de los adultos, por lo que es más propensa a secarse. El agua caliente y los jabones pueden eliminar los aceites naturales de la piel y provocar sequedad , descamación e irritación .





La piel de los niños tiene una flora bacteriana natural que ayuda a protegerla de las infecciones. El baño diario puede eliminar esta flora y aumentar el riesgo de infecciones.

Los recién nacidos y los bebés no necesitan bañarse todos los días. De hecho, se recomienda bañarlos solo dos o tres veces por semana. (Fuente: Freepik).

Puede dificultar el desarrollo del sistema inmunitario: El sistema inmunitario de los niños aprende a combatir las bacterias a través de la exposición a ellas. El baño diario puede reducir la exposición de los niños a las bacterias y dificultar el desarrollo del sistema inmunitario.

¿Cuáles son los efectos negativos de bañarse todos los días?

El prestigioso científico Robert H. Shmerling advirtió sobre los "efectos negativos" que podría tener el bañarse todos los días. En su artículo denominado Showering daily, is it necessary? ("Ducharse a diario, ¿es necesario?", en español) explica los motivos.

Robert H. Shmerling comenta que las personas toman una ducha a diario para eliminar el olor corporal, especialmente después de realizar ejercicio.

Por otro lado, el especialista insistió en que el acto frecuente de bañarse y frotar la piel puede eliminar los microorganismos que residen en ella, los cuales desempeñan un papel crucial como barrera protectora frente a virus y bacterias.

Los adolescentes suelen transpirar más que los niños pequeños, por lo que pueden necesitar bañarse todos los días. Sin embargo, es importante usar un jabón suave y no lavarse demasiado el cabello, ya que puede resecarlo. (Fuente: Archivo).

Por otra parte, en cuanto al lavado habitual del pelo, Shmerling explica que "la piel contiene una capa de aceite natural y microorganismos que nos protegen de contraer enfermedades, desarrollar infecciones o reacciones alérgicas".