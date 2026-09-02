El año en que nacemos determina mucho más que nuestra edad biológica : moldea nuestra forma de procesar el mundo. Aunque cada generación desarrolla sus propios mecanismos de defensa, la psicología ha identificado que aquellas personas que llegaron al mundo entre 1945 y 1965 poseen una “ventaja emocional” particular.

Lejos de ser una casualidad, los expertos señalan que este grupo demográfico cuenta con recursos psicológicos excepcionales para lidiar con la incertidumbre y filtrar el ruido diario para enfocarse en lo verdaderamente esencial.

El “gimnasio emocional” de la incertidumbre

Los especialistas en comportamiento humano coinciden en que el contexto histórico actúa como un campo de entrenamiento para la mente. Quienes nacieron entre mediados de la década del 40 y mediados de los 60 atravesaron, desde su juventud, cambios económicos, sociales y tecnológicos vertiginosos.

Pasar de un mundo estrictamente analógico al frenesí digital, sumado a diversas fluctuaciones sociopolíticas, les exigió una capacidad de adaptación constante. Según los estudiosos de la psicología, este roce continuo con escenarios impredecibles fue clave para forjar una mayor tolerancia a la frustración.

Al haber tenido que reinventarse frente a nuevos paradigmas repetidas veces, esta generación desarrolló un poderoso mecanismo de resiliencia y regulación emocional, lo que les permite hoy enfrentar situaciones de alto estrés sin caer en reacciones impulsivas o desproporcionadas.

5 rasgos psicológicos que definen a esta generación

El constante ejercicio de la adaptación moldeó una personalidad colectiva con características muy marcadas. Entre las habilidades más destacadas por los expertos se encuentran:

Pragmatismo ante el conflicto: Tienden a buscar soluciones prácticas e inmediatas en lugar de paralizarse ante un problema.

Foco en lo esencial: Tienen la capacidad de separar rápidamente lo superficial de lo que verdaderamente tiene impacto en sus vidas.

Alta tolerancia a lo imprevisto: La incertidumbre no los paraliza; la asumen como una variable más del día a día.

Anclaje en los vínculos: Valoran profundamente la estabilidad emocional y las relaciones interpersonales duraderas frente a lo efímero.

Gestión de la calma: Han desarrollado hábitos que les actúan como “cable a tierra” cuando el entorno se vuelve caótico.

La felicidad en la vejez se relaciona con la libertad de disfrutar de pasatiempos. (Fuente: Freepik)

El arte de separar lo urgente de lo importante

Uno de los grandes tesoros psicológicos que destaca la ciencia sobre este grupo es su gestión de las prioridades. Haber atravesado múltiples etapas de transformación vital les enseñó una lección invaluable: concentrar la energía vital únicamente en aquello que se puede controlar.

La experiencia acumulada les otorga una perspectiva única para relativizar los problemas. Situaciones cotidianas que para otras generaciones podrían significar una crisis total, para ellos son solo un obstáculo menor. Esta capacidad de “filtrar” las preocupaciones es, según los expertos, el pilar fundamental de su bienestar psicológico y su sensación de paz mental.

En una era dominada por la hiperconexión, la sobrecarga de información y el “burnout” (síndrome del quemado), esta mirada selectiva actúa como un escudo protector contra la ansiedad y el estrés.

Cómo entrenar la tolerancia a la incertidumbre (a cualquier edad)

La buena noticia que aporta la psicología es que no hace falta haber vivido décadas de crisis históricas para adquirir esta ventaja emocional. El cerebro es plástico y estas habilidades pueden entrenarse.

Los psicólogos recomiendan tres pasos fundamentales para replicar esta fortaleza: