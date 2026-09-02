Durante años, las canas estuvieron asociadas casi exclusivamente con el envejecimiento y con la necesidad de ocultarlas. Sin embargo, cada vez más mujeres deciden dejar de teñirse y permiten que su cabello recupere su color natural, incluso atravesando durante meses la etapa en la que las raíces blancas conviven con el tono anterior.

A simple vista, esa transición puede confundirse con falta de cuidado o desinterés por la imagen. Pero detrás de la decisión puede haber un cambio en la manera de entender la propia apariencia, especialmente cuando el tinte deja de sentirse como una obligación y pasa a ser una elección.

Desde la psicología, conceptos como la autenticidad, la autonomía y la aceptación personal ayudan a interpretar este fenómeno.

¿Por qué algunas mujeres deciden dejar de teñirse las canas?

Una de las teorías que permite comprender esta decisión es la teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan. Esta perspectiva sostiene que el bienestar puede aumentar cuando las decisiones personales están alineadas con los propios valores y no dependen exclusivamente de las expectativas de los demás.

Las canas pueden dejar de ser vistas como algo que debe corregirse y pasar a formar parte de la identidad visual de una persona. Esto no significa que teñirse sea una decisión motivada por la presión social: para muchas mujeres, cambiar el color del cabello continúa siendo simplemente una elección estética que disfrutan.

En ese sentido, abandonar el tinte puede convertirse para algunas mujeres en una forma de recuperar autonomía sobre su apariencia. (Fuente: Shutterstock)

¿Dejar las canas al natural significa dejar de cuidarse?

No necesariamente. La diferencia está en el motivo detrás de la decisión ya que una persona puede continuar cuidando su cabello, utilizar productos específicos, elegir un corte determinado o dedicar tiempo a su apariencia aunque haya decidido no volver a teñir las raíces. La ausencia de tinte no implica abandonar los hábitos de cuidado personal.

El proceso puede ser especialmente desafiante durante la transición, cuando las raíces blancas comienzan a crecer y todavía conviven con el color artificial. Desde fuera, esta etapa puede parecer descuidada, pero para quien decidió dejar las canas puede representar simplemente un período de cambio. Con el tiempo, el cabello recupera progresivamente su tonalidad natural y la imagen comienza a adaptarse a una nueva etapa.