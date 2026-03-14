Lo hacemos casi sin pensarlo: el plato en la mesa, el celular o la tele encendida, y la comida que desaparece casi sola. Lo que parece un hábito inofensivo — o incluso un merecido momento de descanso — tiene efectos concretos sobre el cerebro, el estado emocional y la relación con la comida. La ciencia lleva años estudiando este comportamiento y las conclusiones no son menores. El primer problema es que la pantalla le roba al cerebro la posibilidad de registrar lo que está comiendo. Cuando se come frente a la televisión o el celular, la atención está puesta en la pantalla y no en el plato, lo que hace que la comida sea menos satisfactoria y que sea más fácil ignorar las señales de saciedad, como ver cuánto queda en el plato o sentir que el estómago se está llenando. El resultado es que se come más sin darse cuenta — y también más tarde, porque el cerebro no registró bien la comida anterior. Esto no es solo una percepción: los estudios lo confirman con datos duros. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en PubMed que analizó decenas de estudios experimentales concluyó que ver televisión aumenta la ingesta de alimentos, especialmente en la comida siguiente. El efecto no distingue entre niños y adultos, lo que sugiere que el mecanismo es bastante universal y no depende de la edad. Pero el impacto no se queda en cuánto se come, sino que toca aspectos más profundos del bienestar emocional. Un estudio que analizó la relación entre el aislamiento social, el cerebro y los hábitos alimentarios encontró que la sensación de comer solo activa en el cerebro una mayor sensibilidad a las señales de comida — especialmente dulces — y un menor control ejecutivo sobre lo que se ingiere. En otras palabras, comer en soledad y sin estímulos sociales puede llevar al cerebro a buscar en la comida una recompensa emocional que no encuentra en otra parte. El mismo estudio vincula el aislamiento percibido con conductas alimentarias desadaptativas, mayor porcentaje de grasa corporal y peores indicadores de salud mental. No se trata de un efecto marginal: la conexión entre soledad, cerebro y comida es lo suficientemente robusta como para que los investigadores hablen de mecanismos neurales específicos que la explican. El tipo de pantalla también importa. Una investigación que siguió a más de 11.000 niños durante un año encontró que cada hora adicional de redes sociales, mensajes de texto o series y películas se asociaba con probabilidades significativamente más altas de desarrollar trastorno por atracón. Las redes sociales resultaron ser el factor de mayor riesgo dentro de ese grupo, probablemente porque combinan distracción, exposición a imágenes de comida y comparación social de manera simultánea. Un neurólogo de Houston Methodist lo resume con claridad: cuando se hace binge-watching, se crea un entorno poco saludable para el cerebro, porque se permanece sentado durante largos períodos, se reduce la interacción social y se tiende a consumir grandes cantidades de comida poco nutritiva. La dinámica es similar a la del juego compulsivo: el cerebro recibe una gratificación inmediata al pasar al siguiente episodio, lo que dificulta detenerse — tanto con la pantalla como con el plato. La buena noticia es que hay salidas prácticas y respaldadas por evidencia. Comer con otras personas reduce significativamente el consumo automático. Apagar la pantalla durante las comidas — aunque sea algunos días a la semana — le devuelve al cerebro la posibilidad de registrar lo que come y de asociar la comida con placer real y no con distracción. La práctica de la alimentación consciente, o mindful eating, actúa como un puente entre el uso de pantallas mientras se come y la reducción de síntomas vinculados a trastornos alimentarios. No hace falta un cambio radical: con pequeños ajustes en la rutina, el cerebro empieza a procesar la comida — y las emociones — de otra manera.