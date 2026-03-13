Durante décadas, la idea de preservar un cerebro mediante congelación extrema vivió confinada en las páginas de la ciencia ficción. Pero un equipo de investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg, en Alemania, acaba de demostrar que esa frontera no era tan sólida como creíamos. Por primera vez en la historia, lograron que tejido cerebral adulto de ratón recuperara su actividad funcional después de haber sido sometido a temperaturas de –196 °C. El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). La clave del experimento no fue congelar el tejido de la manera convencional, sino vitrificarlo. Cuando el agua se congela de forma tradicional, forma cristales de hielo que perforan las membranas celulares y destruyen las conexiones entre neuronas. La vitrificación, en cambio, transforma el agua presente en el tejido en un estado vítreo amorfo a través del uso de crioprotectores, evitando así la formación de esas estructuras dañinas. El resultado es algo parecido a un vidrio biológico: el tejido queda suspendido sin sufrir el daño habitual. El foco del experimento fue el hipocampo, una región del cerebro crítica para la memoria y el aprendizaje. Los científicos lograron que el hipocampo fuera vitrificado, almacenado durante días y, tras ser descongelado, recuperara su estructura, su metabolismo y su capacidad para transmitir señales eléctricas entre neuronas. Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con algo llamado potenciación a largo plazo, el proceso celular que los neurocientíficos consideran la base biológica del aprendizaje y la formación de recuerdos. El tejido criopreservado conservaba la capacidad de generar esta potenciación, lo que indica que la maquinaria celular asociada a la memoria puede seguir funcionando después de la vitrificación. Hasta ahora, esto no se había demostrado con tanta claridad en tejido cerebral adulto. Los investigadores también verificaron que la red inhibitoria del cerebro —los frenos que evitan una actividad neuronal descontrolada— se mantenía intacta, con las interneuronas funcionando con normalidad. Esto es relevante porque un desequilibrio entre excitación e inhibición podría derivar en epilepsia u otros trastornos graves. El tejido no solo sobrevivió: sobrevivió en equilibrio. El experimento también dio un paso más ambicioso: vitrificar cerebros completos dentro del cráneo. Para ello, el equipo introdujo soluciones crioprotectoras a través de la aorta para que llegaran a todo el cerebro, y almacenó los órganos completos a –140 °C por hasta ocho días. Los resultados fueron más modestos en este caso, con una tasa de éxito menor, pero las principales rutas neuronales resistieron el proceso. El equipo ya trabaja con tejido cerebral humano, reportando datos preliminares positivos. Los propios autores advierten que el experimento no implica que sea posible revivir cerebros completos ni validar la criónica humana. La recuperación funcional observada fue temporal, ya que el tejido cerebral aislado comienza a deteriorarse naturalmente después de varias horas. Las implicaciones más inmediatas son científicas y médicas: mejorar los bancos de tejido cerebral para investigación, facilitar el estudio del Alzheimer o el Parkinson con muestras preservadas con mayor fidelidad, y abrir camino hacia la criopreservación de órganos completos para trasplantes.