Muchas personas aceptan compromisos, favores o responsabilidades incluso cuando no quieren hacerlo. Aunque suele interpretarse como amabilidad o buena predisposición, la psicología sostiene que detrás de este comportamiento puede haber mecanismos mucho más profundos.

Decir que sí a todo, evitar conflictos y priorizar constantemente las necesidades ajenas son conductas frecuentes que, según distintos especialistas en salud mental, pueden estar relacionadas con distintas experiencias. Sin embargo, las causas no siempre son evidentes para quienes las experimentan.

La psicología explica por qué algunas personas sienten la necesidad de decir que sí a todo

Uno de los conceptos más utilizados para entender este fenómeno es la llamada “respuesta de sumisión” o fawn response, desarrollada por el terapeuta Pete Walker.

Uno de los conceptos más utilizados para entender este fenómeno es la llamada “respuesta de sumisión” o fawn response, desarrollada por el terapeuta Pete Walker. (Foto: Archivo) ChatGPT

Se trata de una estrategia de supervivencia en la que la persona busca evitar conflictos complaciendo a los demás y adaptándose a sus expectativas.

Según esta teoría, el patrón suele originarse en entornos donde el afecto, la aprobación o la seguridad dependían del comportamiento de la persona.

Las señales que muestran cuándo complacer a los demás deja de ser algo saludable

El deseo de agradar puede confundirse con la empatía o la generosidad, pero existen ciertas conductas que funcionan como señales de alerta.

Entre las más frecuentes aparecen:

Decir que sí cuando en realidad se quiere decir no.

Pedir disculpas de manera constante.

Evitar expresar opiniones por miedo al conflicto.

Priorizar siempre las necesidades de otros.

Sentir ansiedad ante una posible desaprobación.

La diferencia principal está en la motivación: la amabilidad nace de una decisión libre, mientras que la complacencia suele estar impulsada por el miedo.

Según distintos especialistas en salud mental, pueden estar relacionadas con experiencias tempranas de estrés o inseguridad emocional.

Qué consecuencias puede tener el hábito de complacer a los demás y cómo cambiarlo

Los especialistas advierten que este comportamiento sostenido en el tiempo puede generar distintos efectos psicológicos.

Entre los más comunes se encuentran el agotamiento emocional, la pérdida de identidad, el resentimiento y problemas en las relaciones personales .

Para empezar a modificar el patrón, suelen recomendarse pequeñas acciones:

Aprender a establecer límites.

Expresar preferencias propias.

Diferenciar el cuidado genuino de la búsqueda de aprobación.

Tolerar la incomodidad de decir que no.

Buscar ayuda profesional cuando el problema afecta la vida cotidiana.

La psicología señala que reconocer este comportamiento como una estrategia aprendida, y no como un rasgo de personalidad permanente, suele ser el primer paso para desarrollar relaciones más equilibradas y una mayor conexión con las propias necesidades.