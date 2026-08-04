Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y su teoría sobre la felicidad.

La evolución de la psicología en el último siglo y medio ha sido abrumadora, y pocos nombres pesan tanto en ese recorrido como el de Sigmund Freud. El médico austríaco pasó a la historia por convertirse en el padre del psicoanálisis y por transformar para siempre la forma de entender la mente humana.

Freud planteó que gran parte de la vida psíquica procede del inconsciente, que cada síntoma tiene una historia y que la subjetividad está atravesada por el conflicto, el deseo y la cultura.

Muchas de sus hipótesis clínicas no cumplen los estándares empíricos actuales, pero su manera de abordar la psicología marcó un antes y un después.

La teoría de Freud sobre la felicidad y el progreso de la sociedad. Wikipedia

La relación entre el progreso y la felicidad, según Freud

Una de sus ideas más incómodas aparece recogida en su obra El malestar en la cultura, de 1930. “El precio que pagamos por nuestra avanzada civilización es una pérdida de felicidad a través del sentimiento de culpa”, sostiene en sus páginas.

La frase encierra una tesis de fondo: existe un conflicto estructural entre las exigencias de la civilización y la búsqueda individual de la felicidad, basada en la satisfacción de los impulsos.

Lo que Freud plantea en ese ensayo es que el progreso cultural refuerza el superyó y, con él, el sentimiento de culpa, que termina convirtiéndose en una fuente constante de sufrimiento psíquico.

La renuncia a los impulsos permite el orden, la seguridad y el avance social, pero todo ello tiene un coste: los deseos no satisfechos no desaparecen, sino que se interiorizan y reaparecen como malestar o ansiedad.

La relación directa entre el avance social y el malestar de los individuos, según Freud. Galizia Francisco

¿Qué es el malestar en la cultura y por qué sigue vigente?

El ensayo se publicó en un momento concreto de la historia europea, en el periodo de entreguerras, y refleja un Freud pesimista sobre el destino de la civilización occidental. En él desarrolla la idea de que la cultura es a la vez una herramienta que creamos para protegernos del sufrimiento y una de sus principales fuentes, una paradoja que atraviesa todo el libro.

En esa misma obra, Freud identifica tres grandes orígenes del sufrimiento humano: la fragilidad del propio cuerpo, el poder de la naturaleza y las relaciones con los demás.

Este último, sostiene, resulta quizá el más doloroso de todos, porque la vida en sociedad obliga a una renuncia permanente que el individuo no siempre tolera.

El legado de Freud en la psicología actual

Su forma de entender la relación entre el ser humano y la sociedad ha inspirado una cantidad enorme de investigaciones posteriores, que han terminado moldeando la psicología actual y el modo de estudiar al individuo dentro de un sistema político o una comunidad.

Quizá su teoría no sea hoy la más fiable ni la más contrastada empíricamente, pero pocos niegan su influencia. Sin las bases que sentó Freud, sostienen muchos especialistas, tampoco existirían buena parte de las corrientes que rigen la psicología clínica contemporánea.