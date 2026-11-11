La legislación argentina permite que los hijos lleven primero el apellido materno, incluso si el padre los reconoció al nacer. (foto: archivo).

En Argentina, el apellido paterno no tiene prioridad automática al momento de inscribir a un hijo en el Registro Civil.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que los progenitores pueden elegir cuál de sus apellidos llevará primero el recién nacido, incluso cuando ambos hayan reconocido legalmente al niño desde el nacimiento.

La disposición está contemplada en el artículo 64 de la Ley 26.994, que regula el apellido de los hijos y elimina la antigua costumbre de colocar obligatoriamente el apellido del padre en primer lugar.

De esta manera, el apellido materno puede encabezar la identidad legal del niño sin que exista una preferencia normativa por el paterno.

Código Civil y Comercial: qué dice el artículo 64 sobre el apellido de los hijos

El artículo 64 del Código Civil y Comercial establece que el hijo matrimonial llevará el primer apellido de alguno de los cónyuges. Esto significa que los padres pueden decidir si el niño llevará primero el apellido de la madre o el del padre.

La disposición establece textualmente que, si no existe acuerdo entre los progenitores, el orden se determinará mediante un sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

Por lo tanto, la legislación no establece que el apellido paterno deba aparecer obligatoriamente primero ni que tenga mayor valor jurídico que el materno.

¿La madre puede poner primero su apellido aunque el padre haya reconocido al hijo al nacer?

El Código Civil y Comercial establece que el apellido paterno ya no tiene prioridad automática. Magnific

Sí. El reconocimiento legal de la paternidad no implica que el apellido del padre tenga que ocupar necesariamente el primer lugar.

Cuando la filiación de ambos progenitores queda determinada simultáneamente, se aplica la regla general del artículo 64: los padres pueden acordar cuál de los dos apellidos irá primero.

En consecuencia, la madre puede transmitir su apellido en primer lugar , aunque el padre haya reconocido al niño desde el nacimiento. La ley no establece ninguna preferencia automática a favor de uno de los progenitores.

Sin embargo, existe una condición importante: si ambos no logran ponerse de acuerdo, el orden no queda a decisión unilateral de la madre o del padre, sino que se resuelve mediante el mecanismo previsto por la legislación (sorteo).

Qué pasa si el padre reconoce al hijo después del nacimiento

El Código Civil y Comercial también contempla una situación diferente: cuando el niño fue inscripto inicialmente con la filiación de uno solo de sus progenitores y el segundo vínculo filial se determina con posterioridad.

En esos casos, el artículo 64 establece que los padres deben acordar el orden de los apellidos. Si no alcanzan un acuerdo, será un juez quien determine cómo deben quedar ordenados, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Esto significa que la legislación diferencia entre el reconocimiento simultáneo de ambos progenitores y el establecimiento posterior de un segundo vínculo filial.

Todos los hijos deben mantener el mismo orden de apellidos

Otra de las disposiciones importantes del artículo 64 establece que todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero.

Es decir, una vez definido el orden de los apellidos para el primer hijo, los siguientes deberán mantener esa misma composición.

La normativa también permite agregar el apellido del otro progenitor, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el Código.