La Ley Nacional 24.449 contempla sanciones para los peatones que crucen el semáforo en rojo.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una serie de reglas que también deben cumplir quienes circulan a pie por la vía pública.

Entre ellas, determina que los peatones deben respetar las indicaciones de los semáforos y utilizar las sendas peatonales habilitadas para atravesar las calles.

De esta manera, cruzar con el semáforo en rojo o hacerlo por fuera de los espacios señalizados puede constituir una infracción de tránsito, incluso cuando no haya vehículos circulando en ese momento.

Ley de Tránsito 24.449: cuáles son las obligaciones que deben cumplir los peatones

El artículo 38 de la Ley 24.449 establece que, en las zonas urbanas, los peatones deben circular únicamente por las veredas u otros espacios habilitados. Además, determina que en las intersecciones deben utilizar las sendas peatonales para atravesar las calles.

La normativa también contempla situaciones específicas en zonas rurales. En ese contexto, las personas deben transitar por sendas o lugares lo más alejados posible de la calzada y, cuando estos no existan, por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente.

Por otra parte, el artículo 44, inciso b) establece cuándo está permitido cruzar una calle regulada por semáforos. Los peatones deben hacerlo cuando tengan frente a sí una luz verde o blanca habilitante.

Si solamente existe un semáforo vehicular, podrán cruzar cuando este habilite el paso de los vehículos que circulan en su misma dirección. Cuando no haya semáforos a la vista, deberán esperar a que el tránsito de la vía esté detenido.

De esta manera, está prohibido que los peatones crucen con luz roja o amarilla a su frente.

Multas de 50 a 100 UF: cuáles son las infracciones que pueden cometer los peatones

Los peatones deben cruzar con la luz verde o blanca, y en la senda peatonal. Magnific

El régimen sancionatorio está contemplado en el Anexo 2 del Decreto 779/1995, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito.

En particular, los artículos 22 y 58 establecen multas de entre 50 y 100 unidades fijas para quienes incumplan las disposiciones relacionadas con la circulación peatonal.

Las infracciones contempladas son:

Cruzar por fuera de la senda peatonal: cuando se trata de una zona urbana y existen intersecciones habilitadas para atravesar la calle.

Cruzar con el semáforo en rojo o amarillo: cuando el semáforo peatonal no indica una luz verde o blanca que habilite el paso.

De esta manera, la reglamentación contempla sanciones económicas para quienes no respeten las reglas de circulación que buscan proteger a los peatones y ordenar el tránsito.

Qué son las unidades fijas y cómo se calcula el valor de las multas

Las unidades fijas (UF) son la referencia que utiliza la legislación de tránsito para establecer el importe de las multas. Según el artículo 84 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, cada unidad equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

Por este motivo, el monto que debe pagar una persona puede variar según el valor de referencia vigente en cada jurisdicción. Esto se debe a que la aplicación de la normativa nacional depende de la adhesión de cada provincia y de las disposiciones locales que regulan el tránsito.