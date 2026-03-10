El proceso sucesorio suele generar dudas entre los herederos, especialmente cuando la distribución de los bienes no puede realizarse de inmediato. La legislación vigente prevé situaciones en las que la herencia no puede dividirse ni utilizarse libremente durante un período prolongado, que en algunos casos puede extenderse hasta 10 años. Estas situaciones están contempladas dentro de la figura de la indivisión forzosa, un mecanismo legal que limita temporalmente el uso o la división de los bienes heredados. El objetivo es proteger determinados activos o preservar unidades económicas que podrían perder valor si se fragmentaran de manera prematura. Cuando una persona fallece y deja más de un heredero, se abre automáticamente un período de indivisión. Esta etapa se inicia con la muerte del causante y se mantiene hasta que se realiza la partición definitiva del patrimonio. Durante ese tiempo, los bienes no pertenecen de manera individual a cada heredero, sino que conforman un patrimonio común. Esto implica que la herencia se administra como un conjunto y que las decisiones relevantes deben tomarse en forma conjunta entre quienes tienen derecho a ella. La indivisión forzosa ocurre cuando el propio causante establece, mediante un testamento, que determinados bienes o el patrimonio completo no se dividan durante un plazo determinado. Según la normativa, ese período puede extenderse hasta un máximo de 10 años. Esta disposición puede aplicarse sobre distintos tipos de bienes, entre ellos: También puede disponerse que la indivisión se mantenga hasta que los herederos menores alcancen la mayoría de edad. En todos los casos, la finalidad es preservar la continuidad y el valor del patrimonio heredado. Mientras los bienes permanecen indivisos, las facultades de los herederos se encuentran limitadas. Algunas decisiones pueden tomarse sin mayores complicaciones, mientras que otras requieren el consentimiento de todos. Entre las acciones que sí pueden realizarse se incluyen: En cambio, decisiones vinculadas a la administración o disposición de los bienes, como venderlos, alquilarlos o realizar modificaciones importantes, requieren el acuerdo de todos los herederos. La legislación también permite que los propios herederos acuerden mantener la herencia sin dividir por un plazo determinado, que puede ser de hasta 10 años, con posibilidad de renovarlo. No obstante, cualquier heredero puede solicitar una partición anticipada si existen razones justificadas. En los casos en los que participen herederos incapaces, ese acuerdo debe contar con la aprobación judicial. Por otro lado, el cónyuge sobreviviente puede tener un papel relevante en determinadas situaciones. Si estaba involucrado en la actividad de un establecimiento o era socio principal en una empresa familiar, tiene la posibilidad de oponerse a su división. En estos casos, la indivisión puede mantenerse durante 10 años desde el fallecimiento e incluso extenderse hasta la muerte del cónyuge, con el objetivo de preservar la continuidad del patrimonio familiar.