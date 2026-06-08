La herencia sin testamento constituye una circunstancia más común de lo que se podría suponer en España. Cuando una persona fallece sin dejar un registro claro de su voluntad, la distribución de los bienes no se deja al azar ni a acuerdos familiares informales, sino que se encuentra sujeta a un marco legal específico que busca asegurar la seguridad jurídica.

En tales situaciones, se activa la sucesión intestada, un procedimiento regulado por el Código Civil que determina quiénes son los herederos, el orden de sucesión y qué familiares quedan excluidos. Comprender estas normativas es fundamental para prevenir conflictos y para entender el proceso que se sigue en ausencia de un testamento.

Se aleja la Ley de Sucesiones: cómo se distribuye una herencia sin testamento y quién queda excluido (foto: archivo).

Reparto de herencia sin testamento en el país

En situaciones en las que no haya descendientes ni ascendientes, la herencia corresponde al cónyuge viudo, siempre que el vínculo matrimonial se encontrara legalmente vigente en el momento del fallecimiento. Este orden legal debe ser estrictamente cumplido y no admite excepciones más allá de lo establecido en la normativa.

En ausencia de descendientes, el siguiente grupo en la sucesión corresponde a los ascendientes, principalmente padres y abuelos. En tal caso, la distribución se realiza de forma equitativa entre los progenitores vivos, tal como lo estipula el Código Civil en los artículos relativos a la sucesión intestada.

Cuando no se presenta un testamento, la legislación establece un orden de herederos que se aplica de manera automática. En primer lugar, son los descendientes, es decir, los hijos y, en su defecto, los nietos. Todos ellos tienen el derecho a recibir partes iguales del patrimonio, sin tener en cuenta su edad o situación personal.

Derechos del cónyuge viudo sin testamento

El papel del cónyuge viudo suele generar incertidumbres. En ausencia de descendientes, pero con ascendientes presentes, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Únicamente en la falta de hijos y padres, el cónyuge se convierte en heredero universal. Estas disposiciones están claramente establecidas en el Código Civil y son aplicables en todo el ámbito territorial común.

Es importante señalar que las parejas de hecho no disfrutan de los mismos derechos sucesorios que los matrimonios, salvo en aquellas comunidades autónomas que cuentan con normativa específica. En tales situaciones, en ausencia de testamento, la pareja sobreviviente podría quedar excluida del reparto, según alertan abogados especializados en derecho sucesorio.

Si existen hijos, el viudo o viuda no hereda la propiedad total, sino que posee el derecho al usufructo de una parte de la herencia. Esto conlleva el uso y disfrute de ciertos bienes, sin otorgarle la titularidad plena.

Quiénes no heredan si no hay testamento

La sucesión intestada también establece exclusiones claras. Los hermanos, sobrinos, tíos u otros parientes colaterales solo heredan si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge. En ese caso, el reparto se lleva a cabo entre hermanos en partes iguales y los sobrinos solo heredan por derecho de representación.

Otro punto relevante es que personas no familiares, como amigos o cuidadores, quedan completamente excluidas si no hay testamento. Por este motivo, los expertos insisten en que la carencia de testamento puede dejar fuera a personas con un vínculo estrecho con el fallecido, explica el Consejo General del Notariado.

Si no existe ningún familiar hasta el cuarto grado, la herencia pasa al Estado, que adquiere los bienes conforme al procedimiento legal establecido. Este supuesto, aunque menos frecuente, está contemplado expresamente por la ley y es gestionado por la Administración.