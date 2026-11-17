Quienes planeen viajar a Brasil durante las vacaciones deberán prestar especial atención a la documentación que llevan antes de presentarse en los puestos fronterizos terrestres o aeropuertos.

Según las disposiciones vigentes difundidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, está estrictamente prohibido ingresar a territorio brasileño presentando el DNI digital desde el celular, ya que dicha credencial no sustituye al documento físico exigido para el tránsito internacional.

Por qué el DNI digital en el celular no sirve para cruzar a Brasil

Si bien el DNI disponible en la aplicación Mi Argentina permite acreditar identidad en múltiples trámites cotidianos dentro del territorio nacional, el RENAPER aclara expresamente que esta credencial electrónica no tiene validez para votar ni para viajar fuera del país.

Por este motivo, contar con el documento perfectamente actualizado y visible en la pantalla del teléfono móvil resulta insuficiente al momento de realizar el control migratorio ante la Policía Federal de Brasil.

En consecuencia, todo ciudadano argentino que intente cruzar la frontera presentando únicamente la versión digital será rechazado en el puesto de control .

el RENAPER aclara que el DNI digital no tiene validez para ingresar a Brasil.

Las autoridades brasileñas señalan que el Pre-Registro Migratorio online opcional (que genera un código QR para agilizar el trámite ante la Policía Federal) tampoco reemplaza al documento de viaje físico ni exime del control habitual.

Qué documentos exige Brasil y qué condiciones deben cumplir para ingresar

Para ingresar a Brasil sin inconvenientes, los turistas argentinos deben exhibir obligatoriamente documentación física original que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias:

DNI tarjeta físico vigente: debe tratarse del último ejemplar emitido por el RENAPER, encontrarse en buen estado de conservación y contar con datos personales y fotografía perfectamente legibles para identificar al titular.

Prohibición de ejemplares anteriores: en caso de haber tramitado una renovación o duplicado, los DNI tarjeta previos quedan automáticamente invalidados para viajar; presentar un ejemplar viejo (aunque conserve una fecha de vencimiento futura) impide el ingreso al país.

Pasaporte argentino vigente: constituye una alternativa plenamente válida para realizar el cruce internacional, aunque no resulta obligatorio tramitarlo para viajes turísticos dentro del Mercosur si se dispone de un DNI tarjeta físico en condiciones.

Constancias y documentos deteriorados: no se admite viajar con constancias de DNI en trámite ni con credenciales físicas rotas o ilegibles, debiendo resolverse cualquier extravío o deterioro antes de emprender el viaje.

Documentación adicional obligatoria si viajan menores de edad

Cuando el viaje a Brasil incluye a niños o adolescentes menores de 18 años, además de contar con su respectivo DNI tarjeta físico vigente (último ejemplar) o pasaporte, es indispensable presentar la partida de nacimiento para acreditar el vínculo filial.

De acuerdo con las normativas migratorias vigentes, si el menor viaja acompañado por ambos progenitores basta con dicha acreditación, mientras que si lo hace con uno solo de ellos, solo o junto a terceros, resulta obligatorio exhibir la autorización de viaje correspondiente apostillada por el Colegio de Escribanos de su jurisdicción o emitida por autoridad competente.