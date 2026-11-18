La edad mínima para obtener la licencia de conducir en Argentina depende del tipo de vehículo que se quiera manejar.

Si bien muchas categorías pueden tramitarse desde los 18 años, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una restricción para quienes quieran obtener las clases profesionales C, D y E.

De acuerdo con el artículo 11 de la normativa mencionada, los aspirantes deberán tener 21 años. Así, quienes tengan 18, 19 o 20 años no podrán obtenerlas, aún si cuentan con experiencia previa.

Qué dice la Ley de Tránsito sobre la edad mínima para conducir

El artículo 11 de la Ley Nacional de Tránsito establece las edades mínimas exigidas para conducir cada vehículo en la vía pública, de acuerdo con la categoría solicitada.

En el caso de las categorías C, D y E, el inciso a) fija un piso de 21 años. La exigencia es de carácter obligatorio.

La Ley de Tránsito fija 21 años como la edad mínima para obtener las licencias de conducir de las clases C, D y E. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué vehículos se pueden conducir con las licencias de conducir C, D y E

Por su parte, el artículo 16 de la Ley 24.449 detalla qué vehículos corresponden a cada categoría. En el caso de las mencionadas, son:

Clase C: camiones sin acoplado y vehículos comprendidos en la clase B

Clase D: vehículos destinados al transporte de pasajeros, emergencias y seguridad, además de los comprendidos en las clases B o C, según corresponda.

Clase E: camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no agrícola y vehículos comprendidos en las clases B y C.

Qué excepciones contempla la Ley de Tránsito para la edad mínima

El artículo 11 también establece que “Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características locales, excepciones a las edades mínimas para conducir”.

De todas formas, estas excepciones deberán limitar a tipo de vehículo y zonas o vías que determinen cada jurisdicción. Por eso, es importante consultar con la normativa local antes de inciiar el trámite.