Se acerca fin de año y miles de trabajadores esperan el pago del aguinaldo. En este contexto, los docentes, auxiliares y otros trabajadores de la educación chubutense cobrarán un tercer aguinaldo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que la medida estará acompañada por un incremento presupuestario para sostener un plan de infraestructura escolar con fuerte inversión.

Tercer aguinaldo para trabajadores de la educación: quiénes lo cobran y cuándo se paga

A través de su cuenta oficial de X, el gobernador comunicó que, tras una reunión con los gremios del sector, definieron el pago de un “tercer aguinaldo” para el sector docente. Se pagará a profesores, auxiliares, jubilados del sector educativo y administrativos del Ministerio de Educación.

En este contexto, informaron que será depositado los primeros días de marzo (con los haberes de febrero). La decisión estará acompañada por un incremento presupuestario de 64% (pasará de $ 835 millones a $ 1,31 billones) con el objetivo de sostener un plan intensivo de infraestructura escolar con una fuerte inversión en las escuelas rurales.

Una buena para los docentes | Confirman un tercer aguinaldo para profesores y auxiliares por reconocimiento en Chubut.

Ignacio Torres destacó los resultados alcanzados en materia de alfabetización a partir del trabajo sostenido en las escuelas de toda la provincia. E l gobernador recordó que “hace seis años Chubut estuvo última en materia de alfabetización: había chicos de cuarto grado que no sabían leer ni escribir”. “Tenemos la grata noticia de que Chubut está entre las primeras cuatro provincias a nivel nacional”, sumó.

Un proyecto para blindar los recursos de la educación a largo plazo

Además del anuncio del tercer aguinaldo y del aumento del presupuesto educativo, el gobernador adelantó que enviará un proyecto de ley para garantizar que estos recursos se sostengan en el tiempo, independientemente de la administración de turno.

“Lo que conseguimos juntos no le pertenece a un gobierno. Es un logro de todos los chubutenses y una responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones”, explicó Torres.