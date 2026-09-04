Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Oficial | Países Bajos prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.

Viajar a Países Bajos con el pasaporte vencido puede traer problemas al momento de embarcar o de cruzar la frontera, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Para los argentinos, uruguayos y chilenos que además cuentan con ciudadanía neerlandesa, es clave diferenciar entre tener reconocida la ciudadanía y poder acreditarla con la documentación en regla.

Qué pasa si tenés ciudadanía neerlandesa

Contar con ciudadanía de un país de la Unión Europea cambia la situación migratoria de una persona. Sin embargo, para ejercer ese derecho hace falta acreditarlo con un documento válido.

Un pasaporte neerlandés vencido no alcanza para viajar sin inconvenientes.

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por eso, quienes tengan la ciudadanía pero no hayan renovado el pasaporte deben revisar qué otro documento pueden usar. En Países Bajos existe la Nederlandse identiteitskaart, el documento nacional de identidad, válido para circular dentro de buena parte del espacio Schengen si está vigente.

Un pasaporte vencido no implica perder el derecho a ingresar, siempre que la persona tenga otro documento europeo en regla para acreditar su identidad.

Qué hay que revisar antes de viajar

Para quienes no tienen ciudadanía europea, Países Bajos integra el espacio Schengen y exige que el pasaporte esté vigente, haya sido expedido dentro de los últimos diez años y conserve al menos tres meses de validez después de la fecha de salida prevista.

A eso se suma el nuevo sistema europeo de control fronterizo, que en los próximos meses incorporará la autorización electrónica ETIAS para quienes ingresen sin visa.

Las aerolíneas controlan la documentación antes del embarque y pueden negarlo si detectan un pasaporte vencido, dañado o sin la vigencia mínima exigida.

Quienes vayan a viajar próximamente deberían chequear:

La vigencia del pasaporte que van a usar.

Si cuentan con la identiteitskaart vigente como alternativa.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos de la aerolínea para el embarque.

Si la autorización ETIAS aplica según el pasaporte con el que viajen.

En conclusión, tener ciudadanía europea no exime de cumplir con la documentación exigida. Revisar el estado del pasaporte con anticipación evita demoras y problemas de último momento en el aeropuerto.