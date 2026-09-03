Se aproxima la tormenta del año el jueves 3: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos por la llegada de un fuerte fenómeno durante el jueves 3 de septiembre.

El pronóstico anticipa fuertes precipitaciones en diversas localidades con lluvias en cortos periodos de tiempo que estarán acompañada por ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Cómo estará el clima el jueves en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

El informe oficial del organismo detalla que las localidades al sur de Santa Fe y Entre Ríos quedarán envueltas en un sistema de tormentas durante la madrugada y mañana del jueves. En caso de Buenos Aires, el temporal golpeará a lo largo y ancho de la provincia.

Se aproxima la tormenta del año el jueves 3: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Meteored / Composición en Canva

Buenos Aires

Se esperan precipitaciones durante toda la madrugada con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora. La jornada traerá humedad con una temperatura máxima de 19° y mínimas de 12°.

Las localidades más comprometidas son las siguientes:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Zárate

Luján

San Antonio de Areco

San Pedro

Pergamino

Chacabuco

Santa Fe y Entre Ríos

En las localidades sureñas de ambas provincias caerá abundante agua. En caso de Rosario, Casilda y Melincué se espera lluvias con vientos y mínimas de 10°.

Por su parte, en Entre Ríos las zonas más afectadas serán las localidades del litoral y del sur donde los vientos fuertes serán protagonistas.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para Buenos Aires anticipa una jornada de jueves marcada por lluvias durante la madrugada y la mañana. Luego, el cielo se despejará para dar paso a una máxima de 19° y una noche con 14°.

El viernes mejorarán las condiciones climáticas con un cielo despejado y máximas de 17° ideal para realizar actividades al aire libre.

El fin de semana ingresará una ola polar que hará descender la temperatura hasta los 5°, pero con tardes soleadas y máximas de 14°.