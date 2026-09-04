Orgullo argentino: una científica de la UNLP recibió el “Nobel” de Astrofísica 2026 por un descubrimiento sobre la Vía Láctea.

Una científica argentina se subió al escenario más importante de la astrofísica mundial. Amina Helmi, oriunda de Bahía Blanca y formada en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), recibió en Oslo, Noruega, el Premio Kavli de Astrofísica 2026.

El galardón, considerado uno de los más prestigiosos del mundo en la disciplina, la reconoce por un hallazgo que cambió la forma de entender el origen de la Vía Láctea.

Quién es Amina Helmi y por qué ganó el premio

Helmi tiene 56 años y hoy es profesora e investigadora en la Universidad de Groningen, en Países Bajos.

Su primer gran hallazgo llegó en 1999, durante su doctorado. En ese momento detectó un grupo de estrellas cerca del Sol que se movían distinto al resto.

Orgullo argentino: una científica de la UNLP recibió el “Nobel” de Astrofísica 2026 por un descubrimiento sobre la Vía Láctea. Agencia DIB

Con el tiempo, la comunidad científica bautizó a esos restos estelares como las “corrientes de Helmi”, en honor a la científica argentina.

El Premio Kavli 2026 lo comparte con los astrónomos Vasily Belokurov (Rusia) y Rodrigo Ibata (Inglaterra), premiados por la misma línea de investigación.

Qué descubrió sobre la Vía Láctea

Usando datos del satélite Gaia, de la Agencia Espacial Europea, Helmi identificó la última gran fusión galáctica de nuestra galaxia. Los puntos clave del descubrimiento:

La Vía Láctea no siempre fue ordenada como se la ve hoy.

Se formó a través de colisiones y fusiones con galaxias más chicas.

Hace unos 10.000 millones de años absorbió a otra galaxia en una fusión mayor.

Después de ese choque, no hubo más fusiones grandes y la galaxia tuvo tiempo de estabilizarse.

El hallazgo se conoce como evidencia de “acreción jerárquica”.

Ese proceso explica por qué la galaxia adquirió la forma espiral y ordenada que se observa en la actualidad.

En conclusión, el trabajo de Helmi no solo es un logro individual. Es una prueba más del nivel que alcanza la ciencia argentina cuando se forma en universidades públicas como la UNLP y después se proyecta en los centros de investigación más importantes del mundo.