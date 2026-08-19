El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de Nueva York establece que los conductores que tengan una deuda de manutención infantil podrían perder la licencia de conducir por tiempo indefinido.

Conducir con una licencia suspendida es ilegal y puede recibir multas y penalizaciones más graves por hacerlo. El DMV le notificará al domicilio registrado su suspenden su licencia.

El Gobierno suspende las licencias de conducir de todos los ciudadanos que tengan deudas de manutención infantil: ¿Qué medidas puede tomar el DMV?

Quienes no pagan la manutención infantil pueden ver su licencia de conducir suspendida por tiempo indefinido. Esto significa que la sanción no tiene una fecha de finalización, sino que continuará vigente hasta que el conductor resuelva la situación de origen.

Para levantar una suspensión relacionada a la manutención infantil el afectado debe comunicarse con la agencia local encargada del tema o con la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados de Nueva York (OTDA).

Quienes no pagan la manutención infantil pueden ver su licencia de conducir suspendida por tiempo indefinido. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Por qué otras razones te pueden suspender la licencia de conducir en Nueva York?

Existen dos tipos de suspensiones en Nueva York:

Suspensiones definidas: tienen una determinada duración.

Suspensiones indefinidas: permanecen vigentes hasta que el conductor resuelve el problema de origen.

Entre las principales causas se encuentran:

Circular sin el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Ser condenado por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Acumular demasiadas infracciones de tránsito en un período determinado.

Incumplir las reglas aplicables a conductores jóvenes.

No responder a una multa o citación de tránsito.

No pagar el Driver Responsibility Assessment (DRA).

No presentar el informe obligatorio después de un accidente vehicular.

Mantener determinadas deudas tributarias impagas con el estado de Nueva York.

Presentar una condición médica que afecte la capacidad para conducir de manera segura.

En los casos más graves, el DMV puede revocar la licencia de conducir.