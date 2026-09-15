Los cubiertos de uso diario pueden perder su brillo con el paso del tiempo debido a los lavados, las marcas de agua y los depósitos minerales que quedan sobre el metal.

Aunque estén perfectamente limpios, cucharas, tenedores y cuchillos pueden adquirir un aspecto opaco. Para recuperar parte de ese brillo existe un sencillo truco casero que utiliza un producto que normalmente está en el baño: la pasta dental.

Para qué sirve poner pasta dental en los cubiertos

La pasta dental puede utilizarse como un pulidor suave gracias a algunos de sus componentes ligeramente abrasivos, que ayudan a trabajar sobre manchas superficiales y zonas opacas.

En cubiertos de acero inoxidable, esta técnica puede mejorar su aspecto y devolverles parte del brillo perdido.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

El procedimiento es sencillo y no requiere dejar los cubiertos en remojo. Primero hay que lavarlos normalmente con agua y detergente para eliminar restos de comida y grasa. Después, se coloca una pequeña cantidad de pasta dental blanca sobre un paño de microfibra o una esponja suave .

Se frota el cubierto con movimientos circulares y sin ejercer demasiada presión. Finalmente, se enjuaga muy bien con agua y se seca inmediatamente con un paño limpio.

Qué pasta dental usar y qué cuidados tener

Para este método conviene utilizar una pasta dental blanca convencional y evitar productos con partículas grandes o fórmulas especialmente abrasivas que puedan afectar el acabado del metal.

También es importante no confundir abrillantar con limpiar: la pasta dental no reemplaza el lavado habitual ni elimina por sí sola todos los restos de suciedad. El objetivo del truco es mejorar el aspecto de la superficie cuando presenta opacidad o pequeñas manchas.

Antes de aplicarla sobre cubiertos delicados, decorados o fabricados con materiales diferentes al acero inoxidable, es recomendable probar primero en una zona pequeña y poco visible.