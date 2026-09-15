Cristóbal Colón nos engañó a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se creía. Foto: Metropolitan Museum / Weebly

Después de más de 500 años desde la llegada de Cristóbal Colón a América, se ha evidenciado que la tripulación del explorador no estaba conformada por tres carabelas, como sostienen los textos históricos. Este hecho debe ser considerado un mito que ha sido explicitado como falso.

Es importante destacar que el explorador, en representación de la Corona de Castilla, alcanzó la isla de Guanahaní, a la que denominó San Salvador, el 12 de octubre de 1492, en las actuales Bahamas. A partir de ese instante, surgieron debates acerca de su interacción con los indígenas nativos y se alteró parte de la historia a través de las generaciones.

Desmintiendo el mito de las ‘tres carabelas’ de Colón: así era verdaderamente su tripulación

Uno de los relatos más significativos de la historia es el de las tres carabelas surcando el océano Atlántico: La Niña, La Pinta y La Santa María. No obstante, esta narración no se ajusta completamente a la realidad, según indica un artículo de National Geographic.

La expedición partió el 3 de agosto de 1492 desde el Puerto de Palos de la Frontera, en Huelva (España), con tres embarcaciones; sin embargo, solo dos eran carabelas en sentido estricto:

La Pinta y La Niña : estas embarcaciones eran carabelas ágiles y veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas. Cada una podía llevar entre 20 y 30 marineros, equipadas con velas latinas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón y La Niña, de Vicente Yáñez Pinzón.

: estas embarcaciones eran carabelas ágiles y veloces, ideales para exploraciones costeras rápidas. Cada una podía llevar entre 20 y 30 marineros, equipadas con velas latinas que permitían maniobras precisas en aguas desconocidas. La Pinta estaba al mando de Martín Alonso Pinzón y La Niña, de Vicente Yáñez Pinzón. La Santa María: esta embarcación era una nao, no una carabela. Más grande y robusta, fungía como buque insignia para el transporte de provisiones, una tripulación mayor y para resistir las largas travesías oceánicas. Colón la capitaneó de manera personal.

Cristóbal Colón: hipótesis, mitos y misterios de sus 4 viajes a América (1492-1504)

La vida de Cristóbal Colón y sus cuatro viajes a América entre 1492 y 1504 generaron diferentes hipótesis y mitos. Con el transcurso del tiempo, ciertos relatos han sido refutados, mientras que otros continúan en el ámbito de lo incierto.

Cristóbal Colón nos mintió a todos: su llegada a América no fue en tres carabelas como se cree. Wikipedia

Colón: ¿Explorador italiano o judío sefardí? Descubre el enigma de su origen

Aunque se le asocia con España por sus expediciones bajo la corona de los Reyes Católicos, Colón nació en Génova (Italia) aproximadamente en 1451.

Fuentes como la Enciclopedia Britannica lo clasifican como un explorador italiano; no obstante, su identidad continúa siendo un enigma cautivador.

No obstante, existen debates: un estudio genético reciente sugiere que podría haber sido judío sefardí de origen español (posiblemente de Valencia), quien se convirtió al catolicismo para eludir la Inquisición.

Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América

Colón se distingue por ser el esfuerzo inicial que facilitó el contacto sostenido entre Europa y América, iniciando la era de la globalización mediante el renombrado intercambio colombino , que incluyó el maíz hacia Europa, caballos hacia América y, de manera recíproca.

No sucedió de esa manera. El vikingo Leif Erikson llegó a Norteamérica (probablemente Terranova) alrededor del año 1000 d.C., conforme a las sagas nórdicas. No obstante, su impacto fue insignificante, ya que no estableció colonizaciones duraderas.

Controversias sobre Cristóbal Colón: legado y orígenes

Este evento resalta el papel crucial que desempeñaron diversas fuentes de financiamiento en la historia, evidenciando no solo la importancia de cada aportación, sino también la naturaleza colectiva de la empresa. La colaboración de distintos actores económicos refleja la complejidad de este proceso histórico y las decisiones que llevaron a la exploración.

Un relato de carácter romántico, difundido en el siglo XVI por el cronista Bartolomé de las Casas. Isabel brindó un apoyo modesto, mientras que la mayor parte del financiamiento provino de banqueros genoveses y florentinos en Sevilla. Hasta Colón contribuyó con más de un tercio de sus propios recursos. No se involucraron joyas reales en esta transacción.

Para el año 1492, la esfericidad de la Tierra contaba con un consenso científico desde la Antigua Grecia, gracias a Eratóstenes. El verdadero debate se centraba en las dimensiones del planeta y la distancia hacia Asia, la cual Colón subestimó en un 25%. Adicionalmente, el motín de la tripulación obedecía a la falta de alimentos y agua en alta mar, no a temores de “caer del borde”.

En consecuencia, si bien la esfericidad era aceptada, la incertidumbre sobre el tamaño terrenal y la escasez de recursos llevaron a conflictos. Esta situación refleja la complejidad de la exploración en aquel tiempo, donde la ciencia y la experiencia se entrelazaban con la ambición y el riesgo.

Además, el interés en la figura de Colón ha aumentado, generando un debate cultural sobre cómo se debe enseñar la historia. La discusión abarca desde las narrativas románticas hasta las interpretaciones más críticas que cuestionan el impacto de sus acciones sobre las poblaciones nativas y la historia de América.

Tras la revelación sobre la composición de la tripulación de Colón, se espera que nuevos estudios desentierren más detalles sobre su vida y sus travesías. Historiadores y académicos alrededor del mundo se preparan para revisar archivos y documentos que pueden aportar información adicional sobre su legado y las implicaciones de su llegada al continente.