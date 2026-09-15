Se trata de un sencillo truco casero que consiste en colocar un tenedor cerca del módem para intentar optimizar la conexión.

Un objeto que suele estar en cualquier cocina puede convertirse en un aliado inesperado para quienes buscan mejorar la señal de WiFi en casa. Se trata de un sencillo truco casero que consiste en colocar un tenedor envuelto en papel aluminio cerca del módem para intentar optimizar la conexión.

La técnica no requiere comprar dispositivos adicionales ni modificar la configuración del router. Sin embargo, su efectividad depende de distintos factores relacionados con la distribución de la señal y la ubicación del equipo dentro del hogar.

Poner un tenedor envuelto con papel de aluminio sobre el router del wifi: por qué lo recomiendan y para qué sirve ChatGPT

Cómo funciona el truco del tenedor para mejorar el WiFi

La propuesta consiste en colocar un tenedor metálico envuelto en papel aluminio cerca del módem o router. El objetivo es aprovechar las propiedades conductoras del metal para generar una pequeña modificación en la forma en que se distribuyen las ondas de radio emitidas por el dispositivo.

Al funcionar como un elemento reflector, el tenedor podría ayudar a dirigir parte de la señal hacia una zona determinada. De esta manera, la técnica apunta principalmente a mejorar la cobertura en un sector específico de la vivienda.

No obstante, el truco no convierte al módem en un equipo más potente ni aumenta por sí mismo la velocidad contratada al proveedor de internet. Su posible utilidad está relacionada con la distribución de la señal dentro del espacio.

Qué se debe tener en cuenta antes de colocar el tenedor

La ubicación del módem es uno de los factores que más puede influir en la calidad de la conexión. Paredes, muebles y otros obstáculos pueden dificultar la propagación de las ondas y provocar que determinadas habitaciones reciban una señal más débil.

Por eso, antes de recurrir a este método, resulta conveniente colocar el router en una zona elevada, despejada y lo más céntrica posible dentro del hogar. También es recomendable evitar espacios cerrados o rodeados de objetos que puedan interferir con la señal.

El tenedor debe colocarse cerca del equipo sin introducirlo en ninguna abertura ni manipular sus componentes. Se trata únicamente de utilizar el objeto como posible elemento reflector, sin alterar físicamente el funcionamiento del módem.

¿Realmente mejora la conexión a internet?

El truco puede resultar útil en determinadas situaciones, pero no debe considerarse una solución universal para los problemas de WiFi. La calidad de la conexión también depende del router, la distancia entre el dispositivo y el equipo, las interferencias y la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente.

Si el problema es una señal débil en una zona específica de la casa, cambiar la ubicación del router puede ofrecer mejores resultados que cualquier truco casero. En viviendas grandes, además, puede ser necesario recurrir a repetidores, sistemas WiFi mesh u otros dispositivos diseñados para ampliar la cobertura.

Por lo tanto, colocar un tenedor envuelto en papel aluminio cerca del módem puede probarse como una alternativa sencilla y sin costo, pero sus resultados pueden variar. Para solucionar problemas persistentes de conexión, lo recomendable es identificar primero si la falla está relacionada con la cobertura, el equipo o el servicio de internet.