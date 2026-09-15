La práctica consiste en colocar el recipiente junto a la cama y dejarlo allí durante toda la noche, y está relacionada principalmente con las propiedades aromáticas que tradicionalmente se atribuyen al romero.

Un sencillo ritual que utiliza un vaso con agua y unas ramas de romero se volvió popular entre quienes buscan incorporar alternativas naturales a su rutina nocturna. La práctica consiste en colocar el recipiente junto a la cama y dejarlo allí durante toda la noche.

La costumbre se relaciona principalmente con las propiedades aromáticas que tradicionalmente se atribuyen al romero. Aunque se lo suele vincular con la relajación y el descanso, sus posibles beneficios deben entenderse dentro de este contexto y no como un tratamiento médico.

La práctica consiste en colocar el recipiente junto a la cama y dejarlo allí durante toda la noche, y está relacionada principalmente con las propiedades aromáticas que tradicionalmente se atribuyen al romero. Imagen generada con Gemini IA

Para qué sirve colocar un vaso con agua y romero junto a la cama

La tradición sostiene que el aroma del romero puede contribuir a crear un ambiente más agradable y relajante durante la noche. Por este motivo, algunas personas colocan unas ramas de la planta en un vaso con agua cerca de la cama antes de dormir.

El romero es una planta aromática utilizada durante siglos tanto en la cocina como en prácticas tradicionales. Su olor característico proviene de compuestos presentes en sus aceites esenciales, responsables de buena parte de su aroma.

La preparación es sencilla: se coloca agua en un vaso y se agregan algunas ramas de romero fresco. El recipiente se deja cerca de la cama durante la noche para que el aroma de la planta permanezca en el ambiente.

Por qué se recomienda este ritual nocturno

Una de las principales razones por las que se popularizó esta práctica es su asociación con la relajación. El aroma de determinadas plantas puede formar parte de una rutina destinada a generar un entorno tranquilo antes de dormir.

También existe una tradición que relaciona al romero con la limpieza energética y la eliminación de las llamadas malas energías. Sin embargo, esta interpretación pertenece al ámbito de las creencias y prácticas populares, por lo que no existe evidencia científica que permita afirmar que un vaso con romero pueda purificar una habitación o modificar su energía.

El ritual, en ese sentido, puede funcionar como un elemento dentro de una rutina personal de descanso. Su principal atractivo es que resulta económico, sencillo y no requiere ningún dispositivo especial.

¿El vaso con agua y romero realmente mejora el sueño?

No existen pruebas suficientes para asegurar que colocar un vaso con agua y romero junto a la cama mejore por sí mismo la calidad del sueño. Los efectos atribuidos a la planta pueden variar de una persona a otra y no deben confundirse con los beneficios comprobados de tratamientos específicos para los trastornos del sueño.

Si se busca dormir mejor, mantener horarios regulares, reducir la exposición a pantallas antes de acostarse y conservar un dormitorio oscuro, tranquilo y confortable son medidas más relevantes. El romero puede incorporarse como parte de una rutina relajante si su aroma resulta agradable.

Por lo tanto, colocar un vaso con agua y romero junto a la cama durante toda la noche puede mantenerse como una costumbre positiva y buena para incorporar, pero no debe considerarse un remedio para el insomnio u otros problemas de salud. Ante dificultades persistentes para dormir, lo recomendable es consultar con un profesional.