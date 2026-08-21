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En un país donde el mate es parte de la rutina diaria, cada vez más personas buscan darle una segunda vida a la yerba usada en lugar de tirarla directamente a la basura.

Reutilizarla en las macetas se convirtió en una práctica ecológica, económica y natural que gana terreno entre quienes cuidan plantas en su casa.

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Para qué sirve la yerba usada en las macetas

  • Actúa como abono natural, aportando materia orgánica que enriquece el sustrato
  • Ayuda a retener la humedad de la tierra
  • Mejora la estructura del suelo y favorece el crecimiento de las raíces
  • Reduce los residuos domésticos y promueve un consumo más consciente
Poner yerba usada en las macetas: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen
Poner yerba usada en las macetas: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo hacen

El error más común al usarla

Los especialistas advierten que no conviene colocar la yerba húmeda en exceso directamente sobre la tierra, porque puede generar compactación del suelo, exceso de humedad y hasta la aparición de hongos.

La clave está en dejarla secar previamente antes de incorporarla a la maceta, para evitar malos olores y problemas en las raíces.

Cómo aplicarla correctamente

  • Dejar secar la yerba usada antes de usarla.
  • Aplicarla una o dos veces por semana como máximo.
  • Mezclarla con la tierra para potenciar sus efectos.
  • Como alternativa, incorporarla al compost casero junto a otros residuos orgánicos (cáscaras, café, saquitos de té).
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Además de fertilizante, la yerba seca se usa cada vez más como cobertura decorativa sobre la superficie de la maceta, aportando un tono natural que combina con cualquier tipo de recipiente.