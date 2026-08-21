Se trata de una costumbre cada vez más consultada en redes sociales.

Esparcir café molido en la puerta de entrada del hogar se convirtió en una práctica cada vez más popular entre quienes buscan incorporar nuevos significados a los rituales cotidianos de la casa.

El procedimiento consiste en colocar los restos de café, ya utilizados o recién molidos , directamente sobre el umbral o dentro de un recipiente ubicado cerca del acceso principal.

De acuerdo con el Feng Shui, esta sencilla práctica podría ayudar a equilibrar la energía del ambiente desde el primer punto de contacto con la vivienda.

Colocar café molido en la entrada de una casa: por qué los expertos recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Un ritual de purificación

Para el Feng Shui, la entrada de una vivienda representa un espacio de conexión entre el exterior y el interior, por donde se mueve la energía conocida como chi.

En este contexto, colocar café molido en ese lugar se relaciona con la creencia de que puede ayudar a absorber las energías negativas y evitar que ingresen al hogar. A su vez, el aroma intenso del café suele asociarse con una sensación de limpieza y renovación, aspectos vinculados a este tipo de prácticas.

Quienes siguen esta costumbre sugieren colocar el café en un recipiente pequeño, de preferencia de cerámica o vidrio, y reemplazarlo periódicamente para conservar su efecto simbólico.

Según esta creencia, no es necesario utilizar una marca determinada de café, ya que lo relevante es la intención con la que se realiza la práctica.

Atracción de abundancia según el Feng Shui

Además de la purificación, el café molido se relaciona con la atracción de prosperidad. En el Feng Shui, el color oscuro y la textura del café se asocian con la tierra, uno de los cinco elementos que, según esta disciplina, representa estabilidad y crecimiento económico.

Por eso, muchos eligen ubicar el recipiente cerca del felicísimo o simplemente junto a la puerta de entrada, buscando favorecer la llegada de oportunidades y abundancia.

Vale aclarar que se trata de una creencia tradicional, sin respaldo científico comprobado, pero que continúa siendo parte de las costumbres populares para quienes buscan darle un significado especial a los rituales del hogar. Como ocurre con otras prácticas del Feng Shui, su valor está más ligado a la simbología y la intención que a un efecto medible.