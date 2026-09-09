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El bicarbonato de sodio se erige como uno de los productos más empleados en la limpieza del hogar, debido a su accesibilidad económica y multifuncionalidad.
Un número creciente de individuos lo espolvorean en la parte inferior del inodoro, un área del baño donde tiende a acumularse humedad, suciedad y pequeñas salpicaduras que, con el paso del tiempo, pueden provocar olores indeseables.
Cómo funciona el bicarbonato en esta zona del baño
El bicarbonato actúa como un absorbente natural que contribuye a la reducción de la humedad superficial del baño. Su colocación alrededor de la base del inodoro tiene como objetivo mantener la zona más seca, previniendo que la condensación o las salpicaduras de agua se acumulen, lo que podría propiciar la aparición de olores desagradables.
Aparte de su función de absorber la humedad, este útil consejo doméstico brinda diversos beneficios:
- Neutraliza los olores desagradables en el baño.
- Facilita la limpieza de la base del inodoro, al contribuir a desprender la suciedad adherida.
- Disminuye el uso de químicos agresivos, al ser un producto natural y asequible.
- No produce fragancias intensas, a diferencia de otros productos de limpieza.
Es pertinente señalar que, aunque el bicarbonato de sodio ayuda a regular la humedad y a mitigar los olores, no sustituye las tareas de limpieza regular del baño ni elimina bacterias o virus. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo como un complemento y no como un reemplazo de la higiene profunda.
Cómo aplicarlo de forma correcta y eficaz
El procedimiento es sencillo.
- En primer lugar, es necesario barrer y limpiar el suelo del baño, asegurándose de que el área circundante al inodoro se encuentre completamente seca.
- Posteriormente, se debe espolvorear una capa delgada de bicarbonato de sodio alrededor de toda la base y dejar actuar durante varias horas, o incluso durante la noche, dependiendo de la cantidad de humedad presente en la zona.
- Transcurrido este tiempo, se retira el producto utilizando una escoba, un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo.
Se puede repetir este procedimiento cada vez que se considere necesario dentro de la rutina de limpieza del hogar.