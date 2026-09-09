Esparcir bicarbonato sódico alrededor del inodoro: para qué se usa y por qué se aconseja.

El bicarbonato de sodio se erige como uno de los productos más empleados en la limpieza del hogar , debido a su accesibilidad económica y multifuncionalidad.

Un número creciente de individuos lo espolvorean en la parte inferior del inodoro, un área del baño donde tiende a acumularse humedad, suciedad y pequeñas salpicaduras que, con el paso del tiempo, pueden provocar olores indeseables.

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Cómo funciona el bicarbonato en esta zona del baño

El bicarbonato actúa como un absorbente natural que contribuye a la reducción de la humedad superficial del baño. Su colocación alrededor de la base del inodoro tiene como objetivo mantener la zona más seca, previniendo que la condensación o las salpicaduras de agua se acumulen, lo que podría propiciar la aparición de olores desagradables.

Aparte de su función de absorber la humedad, este útil consejo doméstico brinda diversos beneficios:

Neutraliza los olores desagradables en el baño.

en el baño. Facilita la limpieza de la base del inodoro, al contribuir a desprender la suciedad adherida.

de la base del inodoro, al contribuir a desprender la suciedad adherida. Disminuye el uso de químicos agresivos , al ser un producto natural y asequible.

, al ser un producto natural y asequible. No produce fragancias intensas, a diferencia de otros productos de limpieza.

Es pertinente señalar que, aunque el bicarbonato de sodio ayuda a regular la humedad y a mitigar los olores, no sustituye las tareas de limpieza regular del baño ni elimina bacterias o virus. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo como un complemento y no como un reemplazo de la higiene profunda.

Cómo aplicarlo de forma correcta y eficaz

El procedimiento es sencillo.

En primer lugar, es necesario barrer y limpiar el suelo del baño, asegurándose de que el área circundante al inodoro se encuentre completamente seca. Posteriormente, se debe espolvorear una capa delgada de bicarbonato de sodio alrededor de toda la base y dejar actuar durante varias horas, o incluso durante la noche, dependiendo de la cantidad de humedad presente en la zona. Transcurrido este tiempo, se retira el producto utilizando una escoba, un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo.

Se puede repetir este procedimiento cada vez que se considere necesario dentro de la rutina de limpieza del hogar.