El romero, una de las hierbas aromáticas más usadas en la cocina, también tiene un lugar en distintas creencias populares. Una de las más difundidas propone llevar una hoja de romero dentro de la funda del celular, a modo de amuleto personal que acompaña durante todo el día .

Quienes siguen esta práctica sostienen que la hoja ayuda a espantar las energías negativas y aporta una sensación de protección. El romero también está presente en rituales de limpieza energética , por lo que muchos lo suman a pequeños hábitos diarios como gesto de buenos deseos.

Qué se busca al llevar romero en el celular

Los significados que se le atribuyen incluyen:

Protección : alejaría las malas energías.

Limpieza energética : se usa en rituales para renovar espacios.

Buena suerte : asociado a la prosperidad y los buenos augurios.

Claridad mental : su aroma se vincula con la concentración.

Bienestar: funciona como un amuleto cotidiano para quienes creen en este tipo de gestos.

Cómo hacer el ritual paso a paso

Elegir una hoja de romero limpia y bien seca. Quitar restos de tierra o humedad antes de usarla. Colocarla dentro de la funda, en un lugar donde no haga presión sobre el equipo. Cambiarla apenas se rompa, deteriore o junte humedad.

Es clave que la hoja esté totalmente seca: si queda húmeda entre la funda y el celular, puede generar problemas de humedad en el dispositivo.

Poner romero en la funda del celular: qué significa y para qué sirve (Fuente: Archivo).

El origen del significado del romero

Desde hace siglos, el romero se asocia con la protección, la memoria, la purificación y la buena fortuna en distintas culturas. Llevar una hoja en un objeto tan cotidiano como el celular puede leerse como una actualización de esas creencias antiguas.

Como con cualquier ritual de este tipo, no hay respaldo científico que confirme que una hoja de romero modifique energías o traiga buena suerte: se trata de una tradición simbólica cuyo significado varía según quien la practique.