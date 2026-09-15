Limpiar el inodoro es una de las actividades más tediosas dentro de las rutinas de limpieza, ya que el sarro que se acumula en las paredes y superficies puede ser difícil de eliminar si no se escogen los productos adecuados.

En este contexto, aunque existen numerosas alternativas comerciales para llevar a cabo esta tarea, el uso de sal y hielo en el inodoro es un método natural y sencillo de aplicar que permite facilitar este proceso y eliminar los residuos con mayor efectividad.

Tirar cubos de hielo y sal en el inodoro: propósitos y justificaciones de esta práctica recomendada

El uso de sal y hielo para la limpieza del inodoro constituye un método casero eficaz para desprender residuos, minimizar manchas y optimizar el olor del sanitario de manera práctica.

La sal actúa como un abrasivo suave para desincrustar la suciedad adherida, mientras que el hielo, por su fricción y temperatura, puede ayudar a ablandar los restos.

Si bien esta técnica no sustituye la limpieza profunda a través del uso de cepillo y desinfectante, puede ser utilizada como un complemento que colabora en la eliminación de la suciedad antes de proceder a frotar el interior del inodoro .

La limpieza del inodoro puede hacerse sin necesidad de químicos (Fuente: Shutterstock)

Cómo llevar a cabo el método doméstico que involucra sal y cubos de hielo en el inodoro

Para implementar este método será necesario

Colocar una taza de cubos de hielo en el inodoro. Agregar entre 2 y 3 cucharadas de sal gruesa directamente. Permitir que la mezcla repose durante un tiempo de 5 a 10 minutos para facilitar la remoción de la suciedad. Finalmente, proceder a limpiar el inodoro como se hace habitualmente.

Cada cuánto se recomienda desechar sal y cubos de hielo en el inodoro

El consejo es aplicar esta muestra semanalmente con el fin de llevar a cabo una limpieza más profunda.