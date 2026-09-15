Pocos elementos del baño acumulan suciedad con la velocidad de una mampara de ducha. El agua estancada, los restos de jabón y el sarro se depositan rápido sobre el vidrio y, sobre todo, en los rieles y rodamientos de la parte inferior, una zona que suele quedar fuera del alcance de una limpieza rápida.

El gran aliado definitivo, que recomiendan todos los especialistas, es el tratamiento antical aplicado sobre el cristal.

El problema está abajo

Quienes tienen una mampara corrediza tradicional conocen bien la dificultad de higienizar el tramo inferior: ahí se concentran la cal, el agua que no termina de drenar y los residuos de jabón, en un espacio de difícil acceso para paños o cepillos convencionales.

Frente a ese inconveniente, algunos fabricantes desarrollaron rodamientos que se destraban con solo presionarlos con los dedos, lo que permite separar las puertas del riel inferior y llegar sin esfuerzo a los perfiles y mecanismos que antes quedaban ocultos.

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También existen modelos que directamente prescinden del riel inferior: todo el peso de las puertas se sostiene desde la estructura superior, lo que elimina de raíz la acumulación de suciedad en la base.

La contracara es que, para que este diseño funcione bien con el correr del tiempo, cada componente —rodamientos, vidrio templado de entre 6 y 10 milímetros, riel superior de aluminio o acero reforzado— debe ser de calidad superior.

Qué es el tratamiento antical y para qué sirve

El segundo gran aliado es el tratamiento antical aplicado sobre el cristal. Se trata de una capa protectora que se fija mediante un proceso térmico y que sella los microporos del vidrio, impidiendo que la cal, la grasa y los restos de jabón se adhieran a la superficie. El resultado es un vidrio que junta menos suciedad y que, cuando hay que limpiarlo, exige mucho menos esfuerzo.

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Sin embargo, tener este tratamiento no significa que la mampara pueda dejar de limpiarse. Especialistas del rubro recomiendan una limpieza a fondo un par de veces por semana —según el uso—, con jabón neutro, agua y movimientos circulares , evitando productos corrosivos como la lejía o el amoníaco puro. De hecho, limpiar el vidrio todos los días puede terminar deteriorando la capa protectora: en este caso, menos frecuencia es mejor resultado.

Qué hacer y qué evitar en mamparas con antical

Desde el sector de la limpieza doméstica agregan una recomendación puntual: si la mampara tiene tratamiento antical y es relativamente nueva —con dos o tres años de uso—, conviene evitar cualquier tipo de ácido, incluido el vinagre, uno de los productos caseros más usados para combatir el sarro.

En esos casos, lo aconsejable es limpiar con esponjas que no rayen la superficie y, si la cal resiste, recurrir a una crema de limpieza específica o a una piedra blanca abrasiva suave, evitando siempre los ácidos fuertes.

Otro indicio a tener en cuenta: si después de limpiar quedan zonas donde el vidrio no recupera su brillo habitual, es probable que el tratamiento antical esté empezando a desgastarse. Esa capa funciona como una especie de barniz que, con el uso de productos abrasivos o ácidos, puede deteriorarse y descascararse, generando pequeñas marcas por las que después se cuela la cal.