El gesto casero que cada vez más conductores repiten antes de dejar la llave sobre la mesa de entrada.

Envolver la llave inteligente del auto con varias capas de papel aluminio se convirtió en una práctica utilizada por algunos conductores que buscan sumar una protección frente al robo mediante amplificación de señal. Esto se debe a que las llaves electrónicas emiten señales de radio incluso cuando permanecen guardadas dentro de un cajón o sobre una mesa.

El método se basa en un principio físico conocido como jaula de Faraday, que permite bloquear determinadas ondas electromagnéticas cuando un dispositivo queda completamente rodeado por un material conductor. Por eso, algunas personas incorporan esta técnica como una medida de seguridad adicional, aunque no sustituye los sistemas de protección propios del vehículo.

Por qué el papel aluminio bloquea la señal de la llave inteligente

Los vehículos con acceso y arranque sin llave —el sistema conocido como keyless entry— intercambian señales de radio de corto alcance con el control para confirmar que está cerca. Ese intercambio ocurre todo el tiempo, incluso con la llave dentro de la casa.

El riesgo aparece cuando alguien intenta captar y estirar esa señal con un par de dispositivos receptor-transmisor, una técnica conocida como ataque de relevo que permite abrir y hasta encender el auto sin tocar la llave. Cuanto más cerca esté el control de una puerta o ventana, más fácil resulta interceptarlo.

Ahí entra el aluminio: envuelto en varias capas y sin dejar ninguna parte del control expuesta, actúa como barrera para las ondas de radio y corta esa comunicación mientras la llave permanece dentro del envoltorio. El método no requiere ningún accesorio especial, aunque tampoco sustituye las medidas de seguridad de fábrica del vehículo.

Fuera del aluminio casero, también existen fundas comerciales con materiales de bloqueo de radiofrecuencia (RF), pensadas específicamente para guardar llaves keyless cuando no se usan y que cumplen la misma función de forma más duradera.

Cómo envolver correctamente una llave keyless con papel aluminio

Para que el método funcione, la llave debe quedar tapada por completo, sin bordes sueltos ni partes visibles del control. Si queda algún hueco, la señal puede seguir saliendo. Estos son los pasos básicos:

Extiende una hoja de papel aluminio sobre una superficie plana y firme.

Coloca la llave en el centro y dobla el aluminio hacia adentro por los cuatro lados.

Agrega una segunda capa completa , girando la llave 90 grados para tapar cualquier hueco de la primera.

Verifica el resultado: acércate al auto con la llave envuelta y confirma que no se abra ni encienda.

Qué otras medidas ayudan a proteger las llaves inteligentes

El aluminio no es la única opción. Estas prácticas complementan la protección de un sistema keyless:

Guarda la llave lejos de puertas , ventanas y la entrada de la casa, no solo en el mueble más cercano.

Usa una funda con bloqueo RFID o Faraday certificada si preferís no depender del aluminio casero.

Consulta con la agencia o el fabricante si existe una actualización de software para el sistema keyless.

Evita dejar el auto y la llave cerca uno del otro por horas, sobre todo en cocheras abiertas o accesos visibles desde la calle.

Combinar el aluminio con estas prácticas reduce el margen para un ataque de relevo sin gastar en ningún dispositivo adicional: alcanza con cambiar dónde y cómo se guarda la llave todos los días.