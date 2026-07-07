Papel aluminio en la bacha de la cocina

Frotar papel aluminio sobre la grifería: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Un simple pedazo de papel aluminio puede convertirse en un aliado inesperado en la cocina. Aunque suele usarse para cocinar o conservar alimentos, se volvió viral por un truco casero que promete evitar uno de los errores más comunes al lavar platos y sartenes: tirar el aceite usado por la bacha.

La técnica consiste en moldear papel aluminio con forma de vaso o pequeño recipiente dentro del desagüe para volcar ahí el aceite sobrante de una preparación antes de desecharlo en la basura.

La idea es impedir que la grasa vaya directo a las cañerías, donde puede generar obstrucciones, malos olores y suciedad difícil de remover.

Para qué sirve poner papel aluminio en la bacha de la cocina

El objetivo del truco no es destapar el desagüe ni repararlo, sino evitar que el aceite de cocina termine dentro de las cañerías.

Ese residuo, aunque parezca inofensivo cuando está caliente y líquido, se enfría con rapidez, se adhiere a las paredes de los caños y puede formar una capa de grasa que complica el drenaje del agua con el paso del tiempo.

El papel aluminio funciona como una especie de “vaso descartable” improvisado: contiene el aceite usado por unos minutos, permite absorberlo con servilletas o papel de cocina y después facilita tirarlo todo junto a la basura sin ensuciar la pileta.

Papel aluminio en la bacha de la cocina

Cómo hacer el truco del papel aluminio paso a paso

Cortar uno o dos pedazos grandes de papel aluminio. Colocarlos sobre la zona del desagüe de la bacha. Usar un vaso o la mano para darles forma de recipiente, como si fuera un cuenco pequeño. Volver a acomodar ese “vaso” dentro del hueco del desagüe, sin empujarlo hacia adentro. Volcar el aceite usado dentro del molde de aluminio. Agregar servilletas o papel absorbente para que tomen la grasa. Cerrar el aluminio con cuidado y tirar todo a la basura.

La ventaja es que el aceite no toca directamente la cañería y tampoco queda en la sartén o en la pileta, dos lugares donde suele generar más suciedad.

Por qué no conviene tirar el aceite por la pileta

Aunque muchas personas lo hacen por costumbre, tirar aceite usado por el desagüe es una mala práctica doméstica. El problema no aparece siempre en el momento, pero sí puede traer consecuencias con el tiempo: