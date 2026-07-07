El papel aluminio es un elemento comúnmente presente en todas las cocinas, aunque sus usos caseros exceden los meramente culinarios.

Una función alternativa de este tipo de material es el que propone frotarlo sobre griferías para ayudar a eliminar manchas superficiales y contribuir a mantenerlas brillantes .

Es importante destacar que la efectividad de este truco dependerá del estado de la grifería y del tipo de suciedad acumulada.

Frotar papel aluminio sobre la grifería: por qué lo recomiendan

Cuando el papel aluminio se humedece y se frota sobre la superficie de una canilla o grifo, puede contribuir a

Remover restos de sarro

Eliminar manchas de agua seca

Recuperar parte del brillo del metal

Retirar residuos que permanecen adheridos

El efecto se potencia en griferías de acero inoxidable o cromadas que presenten suciedad superficial.

Frotar papel aluminio sobre la grifería es una forma casera de mantener su brillo.

Cómo aplicar el truco del papel de aluminio sobre la grifería: paso a paso

Para aplicar este método será necesario

Cortar un trozo de papel aluminio y formar una bola

Humedecerlo

Frotar con movimientos suaves sobre las zonas percutidas

Enjuagar la superficie

Secar con un paño de microfibra

Este truco permite aprovechar las propiedades del aluminio como abrasivo suave para desprender depósitos superficiales sin recurrir a productos más agresivos.

El consejo es utilizar siempre guantes y elementos de seguridad al limpiar.