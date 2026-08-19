El laurel es una de las hierbas aromáticas más utilizadas en la cocina, aunque sus hojas secas también son aprovechadas para diferentes tareas domésticas. Una de las recomendaciones que circula consiste en colocar algunas hojas dentro del refrigerador.

El objetivo principal es aprovechar su aroma intenso para ayudar a neutralizar los olores fuertes que pueden dejar determinados alimentos. Se trata de un método sencillo que puede incorporarse a la rutina de limpieza del hogar.

¿Por qué recomiendan poner hojas de laurel en el refrigerador?

El principal motivo para colocar laurel en el refrigerador recae en su aroma característico, que puede ayudar a disminuir la percepción de olores desagradables. Algunos alimentos, especialmente cuando permanecen varios días almacenados, pueden impregnar el interior del electrodoméstico.

Para aplicar este truco, se recomienda colocar una o dos hojas secas dentro del refrigerador. Pueden ubicarse en distintos estantes o cerca de los alimentos que suelen desprender aromas más intensos. El método no requiere mezclas ni productos adicionales. Basta con utilizar las hojas secas y dejarlas actuar dentro del espacio cerrado del refrigerador.

Cómo utilizar el laurel y cada cuánto cambiarlo

Las hojas pueden colocarse directamente sobre un estante o dentro de un pequeño recipiente, siempre procurando que no entren en contacto con alimentos abiertos. De esta manera, su aroma se mantiene dentro del refrigerador sin interferir con la conservación de los productos.

De acuerdo con la recomendación difundida, conviene reemplazar las hojas cada dos o tres semanas, especialmente cuando comienzan a perder su fragancia. La cantidad puede variar según el tamaño del refrigerador y la intensidad de los olores.

El mismo recurso también puede utilizarse en otros espacios cerrados del hogar, como alacenas y cajones, donde se busca mantener un aroma agradable durante más tiempo.

¿El laurel elimina los malos olores del refrigerador?

Aunque las hojas pueden ayudar a mejorar el aroma, no reemplazan la limpieza del refrigerador. Si aparece un olor persistente, es importante revisar si existe algún alimento en mal estado, un derrame o restos de comida que estén provocándolo.

Por eso, antes de colocar las hojas, se recomienda limpiar los estantes y retirar cualquier producto que haya vencido o presente signos de deterioro. El laurel funciona, en este caso, como un complemento para mantener un aroma más agradable.

Además, mantener una correcta conservación de los alimentos resulta fundamental. La limpieza frecuente y el almacenamiento adecuado permiten evitar que los olores se acumulen y ayudan a mantener el refrigerador en mejores condiciones.