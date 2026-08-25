Hervir hojas de laurel con ramitas de canela y clavo de olor: para que sirve y por qué lo recomiendan

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El laurel, la canela y el clavo de olor son tres ingredientes muy presentes en la cocina, aunque sus usos también se extendieron a diferentes prácticas caseras destinadas a aromatizar y generar una sensación de bienestar en el hogar.

Una de ellas consiste en colocar estas especias en agua y llevarlas a hervor durante algunos minutos. Con el calor, sus compuestos aromáticos se liberan y el vapor distribuye un aroma intenso y especiado por los ambientes, por lo que puede funcionar como una alternativa sencilla a algunos aromatizantes.

Al mismo tiempo, esta combinación suele aparecer vinculada a rituales de armonización y creencias como el Feng Shui, donde determinados elementos naturales adquieren significados relacionados con la prosperidad, la protección y el equilibrio. Estas asociaciones son tradicionales y simbólicas: no existe evidencia científica de que hervir estos ingredientes atraiga dinero, suerte o abundancia.

¿Para qué sirve hervir laurel, canela y clavo de olor?

Más allá de las creencias que rodean al ritual, su utilidad más concreta está relacionada con el aroma que desprenden las especias al calentarse.

El preparado puede ayudar a perfumar temporalmente diferentes espacios de la vivienda y resultar especialmente agradable después de cocinar o cuando se busca crear un ambiente cálido para descansar.

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Para prepararlo se necesitan pocos elementos:

Colocar aproximadamente un litro de agua en una olla. Agregar 4 o 5 hojas de laurel. Incorporar una o dos ramitas de canela y alrededor de 5 o 6 clavos de olor. Llevar el agua a hervor y mantenerla durante unos 15 minutos, vigilando siempre la olla. Apagar el fuego y dejar que el aroma se distribuya por el ambiente.

Es importante no dejar la preparación hirviendo sin supervisión y mantener la olla caliente fuera del alcance de niños y mascotas.

Qué significa el laurel, la canela y el clavo de olor en estos rituales

En las creencias populares y diferentes prácticas de armonización, cada ingrediente adquiere un significado particular.

El laurel suele relacionarse simbólicamente con el éxito, la protección y la superación de dificultades. La canela, por su parte, aparece asociada con conceptos como abundancia, prosperidad y energía positiva.

Al clavo de olor se le atribuyen tradicionalmente significados relacionados con la protección y la limpieza energética de los espacios.

Por esta razón, la combinación de los tres ingredientes se convirtió en un ritual popular para quienes buscan renovar simbólicamente la energía del hogar o acompañar momentos de relajación y meditación.