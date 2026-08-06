Para qué sirven los dos agujeros en las pinzas para tender la ropa y cómo usarlos correctamente

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A la hora de realizar las tareas del hogar, tender la ropa de forma adecuada es fundamental para cuidar las fibras y reducir el tiempo de planchado. Sin embargo, la gran mayoría de las personas desconoce la verdadera función de las pinzas para tender y ha estado cometiendo un error común durante años.
Esos pequeños objetos de madera o plástico cuentan con un diseño particular que no es casualidad: poseen dos orificios de diferente tamaño con un propósito específico. No obstante, no muchas conocen para qué sirven los dos agujeros en las pinzas del tender y cómo usarlos correctamente.
¿Para qué sirven los dos agujeros en las pinzas para colgar la ropa?
Lo más habitual suele ser doblar la prenda por encima del cable del tendedero y clavar la pinza arriba. No obstante, este hábito genera arrugas profundas y dobles marcas molestas. El diseño con dos ranuras busca optimizar el secado de las telas:
- El agujero pequeño: está diseñado específicamente para engancharse al alambre o cuerda del tender, asegurando la posición de la pinza de manera fija.
- El agujero grande: es el espacio destinado a sostener las prendas de vestir por debajo, permitiendo que la tela cuelgue estirada y caiga suavemente.
Al separar estas funciones, el flujo de aire circula mejor entre las prendas y se evita el desgaste innecesario en la indumentaria.
Paso a paso: cómo usarlos de manera adecuada
Para aplicar este método correctamente en tu rutina de lavado y cuidar la ropa, basta con seguir una sencilla técnica:
- Engancha primero la pinza en la cuerda del tendedero utilizando el orificio más pequeño.
- Sujeta el borde de la prenda utilizando el espacio del agujero grande, dejando que la pieza caiga libremente hacia abajo.
Al colgar las prendas de forma vertical sin doblarlas sobre el alambre, previenes la deformación de cuellos, mangas y dobladillos. Como resultado directo, ahorrarás bastante tiempo a la hora de pasar la plancha.
Consejos según el tipo de prenda
Saber usar los agujeros de la pinza es solo la mitad del trabajo; la ubicación donde sujetas cada pieza de ropa es clave para evitar arrugas y deformaciones:
- Camisetas y tops: engánchalas siempre por el dobladillo inferior. De esta forma, si la pinza deja una leve marca, quedará en la parte interna o baja de la prenda y totalmente invisible al vestir. Nunca las cuelgues por los hombros para no deformar la caída.
- Camisas: lo ideal es colgar las camisas directamente en perchas de plástico y sujetar la percha al tendedero con una pinza. Si no tienes espacio, sujétalas por la costura inferior del bajo.
- Pantalones y vaqueros: colócalos del revés y engánchalos por la cintura o por los dobladillos de los tobillos. Al ser telas más pesadas, el agujero grande de la pinza sostendrá el tejido firmemente sin aplastar las costuras.
- Vestidos y faldas: sujétalos por la pretina o las costuras laterales superiores donde la tela es más resistente y no se deforma por el peso del agua.
- Ropa interior y calcetines: al ser prendas ligeras, el agujero pequeño o mediano permite sujetarlas rápidamente por las elásticas sin estirarlas ni dejarlas flojas.