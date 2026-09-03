Envolver ramitas de canela en papel aluminio: para qué sirve este truco y por qué lo recomiendan (foto: ChatGPT)

En el antiguo sistema filosófico chino del Feng Shui, ciertos objetos cotidianos adquieren un significado que va más allá de su uso habitual. La canela es uno de los elementos más utilizados en estas prácticas, vinculada históricamente a la prosperidad, la protección y la atracción de oportunidades.

Llevarla encima envuelta en papel aluminio se ha convertido en uno de los rituales más populares entre quienes siguen esta filosofía.

Según el Feng Shui, la canela es una especia cálida y aromática clasificada dentro del elemento fuego, al que se asocian la pasión, el reconocimiento y la riqueza. Colocarla en puntos estratégicos o llevarla consigo busca activar y acelerar el flujo de energía positiva o chi.

El papel aluminio, por su parte, cumple una función concreta dentro de esta práctica: actúa como escudo energético que aísla el amuleto de influencias externas negativas y ayuda a conservar activa su potencia vibratoria durante más tiempo.

Para qué sirve envolver canela en papel aluminio, según el Feng Shui

Dentro de estas creencias, la canela es utilizada como un símbolo de abundancia y prosperidad económica. Quienes practican este tipo de rituales la incorporan a distintos espacios de la vivienda o la llevan consigo con la intención de atraer oportunidades y favorecer una energía positiva.

El uso del papel aluminio responde a una interpretación diferente. Su superficie reflectante es considerada por algunos seguidores de estas prácticas como una especie de barrera simbólica que ayudaría a proteger el amuleto y conservar la intención asociada a la canela.

Por este motivo, una de las fórmulas que se ha extendido consiste en envolver completamente una ramita y llevarla dentro de la cartera, el bolso o el bolsillo. También hay quienes prefieren colocarla cerca de documentos importantes, dinero o espacios de la casa relacionados simbólicamente con la economía.

Otros usos recomendados del ritual de envolver canela en aluminio

El momento propicio para dar inicio a esta práctica se presenta al comienzo de un ciclo: inicio de mes, arranque de un nuevo empleo o proyecto, o en períodos de cambios económicos significativos.

En el Feng Shui, los días que contienen el número ocho son considerados particularmente favorables para incrementar sus efectos.

En lo que respecta a los lugares del hogar en los cuales se debe situar la canela, la filosofía china identifica cuatro puntos clave.

La entrada principal es el lugar más relevante, dado que por allí ingresa la energía vital de la vivienda.

La esquina sureste está vinculada a la zona de la riqueza y se relaciona directamente con el flujo de dinero.

La cocina simboliza el corazón del hogar y el sustento económico.

Finalmente, el escritorio potencia el éxito en el ámbito laboral.

Envolver ramitas de canela en papel aluminio: para qué sirve este truco y por qué lo recomiendan (foto: imagen ilustrativa) Generado con IA.

Cómo preparar el truco de la canela y el papel aluminio

La preparación es sencilla. Primero se necesita una ramita de canela seca, que se coloca en el centro de un trozo de papel aluminio suficientemente grande como para envolverla completamente.

Después, se dobla el aluminio alrededor de la canela hasta formar un pequeño paquete cerrado. Algunas versiones del ritual recomiendan concentrarse durante este proceso en un deseo, una meta económica o una intención positiva.

Una vez preparado, puede guardarse en la cartera, el bolso, un cajón o una repisa. También se ha popularizado llevarlo encima durante el día como una especie de amuleto relacionado con la prosperidad y la protección.