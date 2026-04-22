Existen múltiples trucos que prometen ayudarnos a traer prosperidad, abundancia o incluso provocar una limpieza energética. En ese sentido, en el Feng Shui, el arroz es mucho más que un simple alimento; es un símbolo ancestral de abundancia, prosperidad y fertilidad. Colocarlo bajo la cama es un ritual de “limpieza y atracción” que se basa en un par de principios clave de esta filosofía. De acuerdo a esta técnica que busca el equilibrio de la energía de las personas, colocar arroz bajo la cama trae los siguientes beneficios: Se cree que el arroz tiene la capacidad de absorber la energía estancada o “Sha Chi” que se acumula en los dormitorios. Al dormir, somos más vulnerables energéticamente, y el arroz actuaría como un filtro que limpia el ambiente mientras descansamos, ayudando a que el sueño sea más reparador. Para el Feng Shui, la cama representa tu salud y tu ser interior. Poner un elemento que simboliza la riqueza (el arroz) directamente debajo de donde descansas busca alinear tu energía personal con la frecuencia de la abundancia. Es una forma de decirle al universo que siempre tienes “reservas” y que la carencia no tiene lugar en tu vida. Para que el truco sea efectivo y no genere el efecto contrario (desorden), se suelen seguir estas pautas: Para potenciar el efecto, si el objetivo es atraer dinero urgente, algunos maestros sugieren añadir tres monedas sobre el arroz o una pizca de canela en polvo, conocida como la especia que “acelera” los procesos de manifestación.