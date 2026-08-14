Qué significa encontrar un billete en el parabrisas del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar.

Encontrar un billete en el limpiaparabrisas del coche puede parecer un golpe de suerte, pero en realidad es una señal de alerta.

Se trata de una maniobra que utilizan algunos delincuentes para robar en cuestión de segundos, sobre todo en aparcamientos de supermercados, centros comerciales o lugares con mucho movimiento.

El método es tan simple como efectivo, y por eso conviene conocerlo. La propia Policía Nacional ha advertido de esta técnica a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

El método es tan simple como efectivo, y por eso conviene conocerlo. Saber qué significa ese billete y cómo reaccionar puede marcar la diferencia entre un simple susto y ser víctima de un robo.

El paso a paso del truco de la botella y los peligros que puede conllevar.

En qué consiste el truco del billete en el parabrisas

Los ladrones colocan un billete de 50 euros, casi siempre falso, en el limpiaparabrisas de un coche estacionado. La idea es que el conductor lo vea al subirse al vehículo y sienta la tentación de bajarse a comprobar de qué se trata.

“Los delincuentes aprovechan que tu coche está parado para poner en el parabrisas un billete de 50 euros que, por supuesto, es falso”, explica una agente en el vídeo de la Policía Nacional.

El problema llega en el momento en que el conductor sale a inspeccionarlo: “Cuando sale a comprobar la autenticidad del billete, aprovechan para robarle las pertenencias que ha dejado en el interior”.

Las medidas de precaución que deben tomarse para evitar robos.

Por qué la curiosidad es el arma de los delincuentes

La eficacia del método se basa en un gesto instintivo. La posibilidad de encontrarse con dinero inesperado lleva a muchos conductores a salir del coche sin apagar el motor ni bloquear las puertas, precisamente el descuido que buscan los ladrones.

Es en ese instante cuando los delincuentes actúan, sustrayendo los objetos de valor que hayan quedado a la vista en el interior. En algunos casos, si las llaves se han quedado dentro, pueden incluso llevarse el propio vehículo. Todo ocurre en los pocos segundos en que la atención del conductor está puesta en el billete.

Qué hacer si encuentras un billete en el parabrisas del coche

La principal recomendación de la Policía Nacional es no detenerse a comprobarlo en ese mismo momento, sobre todo si el coche estaba aparcado en un lugar poco concurrido.

Ante este modus operandi, conviene tener en cuenta varias pautas: