Para qué sirven las sendas verdes pintadas en las calles.

Al circular por las calles de la ciudad, los conductores se encuentran con diferentes señales y marcas pintadas sobre el asfalto que tienen como objetivo ordenar el tránsito y prevenir accidentes. Sin embargo, algunas pueden pasar desapercibidas o generar dudas sobre qué indican exactamente.

Una de ellas son las sendas verdes, que aparecen en determinados sectores de la calzada y tienen una función especialmente importante para quienes manejan. Conocer qué significan permite anticiparse a determinadas situaciones y evitar maniobras que pueden poner en riesgo a otros usuarios de la vía pública.

Para qué sirven las sendas verdes pintadas en las calles

Las sendas verdes señalizan el cruce o recorrido de una bicisenda y advierten a los conductores que por ese sector pueden circular bicicletas. El objetivo es hacer más visible el espacio destinado a los ciclistas y reforzar la atención de quienes circulan en vehículos.

Para qué sirven las sendas verdes pintadas en las calles. Gemini IA.

Por eso, cuando aparece esta señalización sobre el asfalto, es fundamental reducir la velocidad, observar el entorno y prestar atención antes de atravesarla o realizar una maniobra.

La recomendación cobra todavía más importancia en las esquinas y cruces, donde pueden coincidir vehículos, bicicletas y peatones.

La razón por la que hay que mirar hacia ambos lados

Hay un detalle que muchos conductores desconocen: una bicisenda puede tener doble sentido de circulación aunque la calle sea de una sola mano para los vehículos.

Es decir, que una calle tenga circulación vehicular en un único sentido no significa que el conductor pueda mirar solamente hacia ese lado al cruzar una senda para bicicletas.

Un ciclista puede aproximarse en sentido contrario al tránsito de los autos, ya que la bicisenda puede permitir la circulación en ambas direcciones. Por este motivo, antes de atravesarla es necesario comprobar que no venga ninguna bicicleta desde ninguno de los dos sentidos.

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Qué deben hacer los conductores al cruzar una bicisenda

Ante la presencia de una senda verde, los conductores deben aumentar la precaución y evitar asumir que no habrá bicicletas circulando en sentido contrario.

Antes de avanzar, doblar o atravesar el sector señalizado, es importante disminuir la velocidad y mirar hacia ambos lados. También se deben evitar maniobras repentinas que puedan sorprender a quienes circulan en bicicleta.

La señalización verde, entonces, no es un simple detalle del pavimento: funciona como una advertencia para que quienes manejan identifiquen la presencia de una vía para bicicletas y extremen los cuidados al cruzarla.