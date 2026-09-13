El rey Felipe VI entrega a Kimi Antonelli el trofeo del Gran Premio de España: el italiano gana el primer puesto en el estreno de Madring.

El rey Felipe VI entregó este domingo a Andrea Kimi Antonelli el trofeo que acredita al piloto italiano de Mercedes como ganador del Gran Premio de España de Fórmula Uno, en una jornada histórica para el automovilismo español por el estreno de Madring como nuevo escenario de la competición. Antonelli se impuso en Madrid por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren).

Felipe VI acudió al circuito dos horas antes del comienzo de la carrera acompañado por sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La familia real fue recibida por representantes de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, antes de recorrer las instalaciones del nuevo trazado y saludar a los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Madring recuperó así la Fórmula Uno en Madrid 45 años después de la última carrera disputada en la capital española, cuando el canadiense Gilles Villeneuve cruzó primero la bandera de cuadros en 1981. El nuevo circuito tiene contrato para albergar el Gran Premio de España hasta, al menos, 2035.

Felipe VI recorre el nuevo circuito de Madring antes de entregar el trofeo a Antonelli

El rey y sus hijas pudieron conocer de cerca las instalaciones del nuevo circuito semiurbano construido entre Ifema y Valdebebas. Durante el recorrido estuvieron acompañados por Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, y Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

Madring cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas y combina zonas de alta velocidad, fuertes frenadas, cambios de pendiente, sectores técnicos y curvas de alta carga. Entre sus puntos más característicos se encuentra ‘La Monumental’, una curva de 550 metros de longitud y con un peralte máximo del 24%.

La presencia de Felipe VI convirtió también la entrega del trofeo en uno de los momentos centrales del estreno del circuito. El monarca fue además una de las principales figuras institucionales de una jornada que reunió a representantes del deporte y numerosas personalidades en el regreso de la Fórmula Uno a Madrid.

El rey Felipe VI, la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d) a su llegada este domingo al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. Fuente: EFE JUANJO MARTIN JUANJO MARTIN

Antonelli gana en Madrid y da un paso decisivo hacia el Mundial de Fórmula Uno

Andrea Kimi Antonelli, de 20 años, logró en Madring su octava victoria en la Fórmula Uno, todas ellas conseguidas durante esta temporada. El piloto de Mercedes llegaba a Madrid después de haber destacado una semana antes ante sus compatriotas en Monza y volvió a imponerse en una carrera clave para la clasificación del campeonato.

Con el triunfo, el italiano se mantiene al frente del Mundial con 292 puntos. Su ventaja sobre su compañero de equipo George Russell, que terminó quinto en Madrid, es de 81 puntos, mientras que Lewis Hamilton se encuentra a 91 puntos del líder después de abandonar la carrera.

Antonelli partía desde la segunda posición después de que Norris consiguiera la primera ‘pole’ de la historia de Madring por apenas una centésima de segundo. El italiano tuvo problemas en las dos primeras frenadas y llegó a perder provisionalmente una posición ante Verstappen, pero consiguió recuperar el terreno y terminó imponiéndose en el nuevo circuito madrileño.

La victoria supone además un paso importante para Antonelli en su objetivo de convertirse en el tercer piloto italiano de la historia en conquistar el Mundial de Fórmula Uno, 73 años después del último título conseguido por un piloto de ese país, Alberto Ascari.

Antonelli gana en el estreno del Madring por delante de Verstappen y de Norris. Juanjo Martin

Fernando Alonso y Carlos Sainz no pueden celebrar ante su afición

El regreso de la Fórmula Uno a Madrid no terminó con una alegría para los dos pilotos españoles. Fernando Alonso, doble campeón mundial, terminó decimoséptimo con Aston Martin, mientras que Carlos Sainz tuvo que abandonar la carrera con Williams.

Sainz había comenzado desde la parte trasera de la parrilla después de recibir una sanción de tres posiciones por molestar a Valtteri Bottas durante la clasificación. Además, durante la carrera tuvo un incidente con Alonso entre las curvas cuarta y quinta de la decimotercera vuelta, una acción que fue investigada por los jueces y terminó con una penalización de cinco segundos para el madrileño.

El mejor resultado entre los pilotos hispanohablantes fue para el argentino Franco Colapinto, que terminó séptimo después de protagonizar una destacada actuación. El piloto de Alpine había partido desde la novena posición y consiguió mantenerse entre los primeros durante buena parte de la carrera.