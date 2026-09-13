Ingresa un diluvio histórico este domingo 13 de septiembre.

El domingo 13 de septiembre tendrá un comienzo de jornada con condiciones muy diferentes en distintos puntos del norte argentino. Mientras algunas localidades tendrán una mañana con sol, otras podrían registrar lluvias.

El cambio más importante llegará durante la tarde, cuando el viento ganará intensidad en distintos puntos del norte argentino, con fuertes ráfagas que afectarán principalmente a sectores de Jujuy, Salta y Catamarca. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar.

Dónde lloverá y cómo estará el tiempo durante la mañana

Durante las primeras horas del domingo, el panorama será variable. En Salta, las precipitaciones alcanzarán a Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Rivadavia y San José de San Martín.

En Jujuy, se esperan lluvias en San Salvador de Jujuy, Libertador General San Martín, San Pedro, Perico y Palpalá..

En cambio, Catamarca comenzará el día sin lluvias, con condiciones más estables durante la mañana.

Alerta por fuertes vientos. Gemini IA.

El viento llegará con fuerza durante la tarde

El escenario cambiará durante la tarde, cuando el viento se convierta en el principal protagonista en distintas localidades.

En Jujuy, las zonas que podrían verse afectadas por el viento serán La Quiaca, Susques y Humahuaca.

En Salta, las ráfagas alcanzarán principalmente a Cachi y San Antonio de los Cobres.

Mientras que en Catamarca, el viento se hará presente en Antofagasta de la Sierra.

De esta manera, la tarde tendrá un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, con fuertes ráfagas en sectores del norte argentino.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche del domingo, el panorama será más estable. Las lluvias y el viento perderán intensidad y las condiciones mejorarán en las zonas mencionadas.

Así, el domingo tendrá tres momentos bien diferenciados: lluvias durante la mañana en sectores de Jujuy y Salta, viento durante la tarde en localidades de las tres provincias y una mejora general hacia la noche.