El santuario se encuentra en una zona de colinas ubicada a unos 30 minutos de Valencia y aproximadamente siete kilómetros del pueblo más cercano. (imagen ilustrativa)

Una propuesta en España llamó la atención de quienes buscan cambiar de vida y trabajar rodeados de animales y naturaleza.

Un santuario ubicado cerca de Turís, en Valencia, busca voluntarios para colaborar con el cuidado de unos 140 animales rescatados.

La convocatoria fue publicada en Workaway y no exige experiencia previa. A cambio de cinco horas de colaboración durante cinco días a la semana, los participantes reciben alojamiento y comida durante su estadía.

La oportunidad está disponible durante lo que resta de 2026 y exige una permanencia mínima de 14 días, con posibilidad de extenderla si existe acuerdo entre las partes.

Cuáles son las condiciones para vivir en el santuario

La propuesta requiere una colaboración de 25 horas semanales. El tiempo se distribuye en cinco jornadas de cinco horas cada una .

La oportunidad está disponible durante lo que resta de 2026 y exige una permanencia mínima de 14 días, con posibilidad de extenderla si existe acuerdo entre las partes. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

A cambio, los voluntarios reciben alojamiento gratuito y alimentación. La comida ofrecida es vegana y también incluye huevos frescos provenientes de las gallinas rescatadas que viven en la finca.

No se trata de un puesto que requiera conocimientos profesionales: las distintas actividades se pueden aprender durante la experiencia.

El objetivo es sumar personas con predisposición para ayudar y que tengan afinidad con los animales.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

El trabajo cambia según las necesidades del santuario y la época del año . Una de las principales responsabilidades está relacionada con la atención diaria de los animales y el mantenimiento de los espacios donde viven.

Entre las actividades pueden aparecer:

Alimentar a los animales.

Limpiar corrales y sectores comunes.

Mantener y reparar cercos.

Realizar trabajos de pintura y pequeñas reparaciones.

Colaborar en la huerta.

Participar de tareas de desmalezado.

Ayudar durante las cosechas de algarrobas y aceitunas.

También hay tareas vinculadas con la difusión del proyecto. Los voluntarios pueden colaborar en la creación de contenido, las redes sociales y las campañas destinadas a recaudar fondos.

Cómo es el pueblo de Valencia donde está el santuario

Aunque la propiedad se encuentra cerca de Valencia, quienes lleguen deberán tener en cuenta que se trata de una zona rural. La finca está ubicada a unos siete kilómetros del núcleo urbano más cercano, por lo que la organización recomienda disponer de un vehículo.

El principal atractivo del lugar es justamente el entorno: una zona de colinas y naturaleza, alejada del movimiento de las grandes ciudades.

En la finca viven alrededor de 140 animales rescatados, entre ellos cabras, cerdos, caballos, burros, ovejas, patos, gansos, gallinas, gatos y palomas.

La convocatoria está pensada especialmente para personas que quieran involucrarse con el cuidado animal y experimentar durante algunas semanas una forma de vida vinculada con una granja y un santuario.



