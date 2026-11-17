Planifican un dique y un parque inundable en un país de América Latina.

Un país de América Latina avanza con un ambicioso proyecto de infraestructura hídrica que busca reducir el impacto de las inundaciones en dos ciudades.

La iniciativa contempla la construcción de un dique y un parque inundable multiuso sobre la cuenca del río Camboriú, una zona que enfrenta problemas tanto por las crecidas durante las lluvias intensas como por la escasez de agua en períodos de sequía.

La obra alcanzará a dos municipios de Brasil; Camboriú y Balneário Camboriú y se encuentra en proceso de planificación.

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El proyecto se llama Parque Inundável Multiuso y contempla la construcción de un dique de aproximadamente 1.600 metros de extensión y hasta 7,6 metros de altura , que permitirá regular el comportamiento del agua del río Camboriú. La estructura formará un reservorio de agua bruta y tendrá una función clave durante los períodos de precipitaciones intensas.

Según informó la Municipalidad de Camboriú, el sistema permitirá retener y amortiguar grandes volúmenes de agua para disminuir el impacto de las crecidas en las zonas urbanas ubicadas aguas abajo del emprendimiento. De esta manera, la infraestructura buscará reducir los daños que provocan las inundaciones en los dos municipios.

A su vez, el reservorio tendrá una segunda función: almacenar agua para mejorar la disponibilidad del recurso durante las temporadas de sequía.

Esta doble funcionalidad es importante para una región que también registra una fuerte demanda durante el verano, cuando aumenta la cantidad de turistas que visitan Balneário Camboriú.

Cuánto costará la obra y cómo sigue la licitación

Así podría ser el parque inundable y el dique en Camboriú. Fuente: Créditos: camboriu.sc.gov.br

La inversión estimada para ejecutar el Parque Inundable Multiuso asciende a 95.213.261,53 reales. De ese monto, 73.308.077,77 reales corresponden a recursos federales del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que serán gestionados a través de la Caixa Econômica Federal. El resto será cubierto mediante aportes del CIM-AMFRI.

La decisión sobre la contratación de la compañía constructora todavía se encuentra en proceso, tras la suspensión de una audiencia prevista para el 8 de octubre.

Actualmente, un equipo integrado por técnicos del CIM-AMFRI, de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Balneário Camboriú (Emasa), de Caixa Econômica Federal y de la Municipalidad de Camboriú analiza las observaciones presentadas por las compañías.

Cuándo continuaría la construcción del parque inundable

Según las declaraciones del director ejecutivo del consorcio, Jaylon Cordeiro, la intención es retomar la licitación durante la última semana de noviembre, salvo que haya que modificar el pliego.

Una vez que se seleccione a la empresa responsable y se emita la orden de inicio de los servicios, el plazo previsto para completar los trabajos será de 31 meses.

Por qué Camboriú y Balneário Camboriú necesitan protegerse de las inundaciones

Camboriú y Balneário Camboriú enfrentan una doble amenaza: las crecidas del río durante las lluvias intensas y la escasez de agua para abastecer a sus habitantes durante los períodos de sequía. Esta situación se agrava por el crecimiento demográfico de ambos municipios y el aumento de la demanda durante la temporada turística.

El problema fue advertido por el Comité de la Cuenca Hidrográfica del Río Camboriú, que alertó sobre el riesgo de una crisis hídrica ante el crecimiento poblacional. A esto se suma el consumo de agua destinado a actividades productivas, como el cultivo de arroz irrigado, que también requiere grandes volúmenes del recurso.

Ante esta situación, el parque inundable busca cumplir una doble función: amortiguar las crecidas del río y almacenar agua para garantizar el abastecimiento de la población.

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La construcción también contempla la recuperación de áreas degradadas y la incorporación de espacios destinados al deporte, el esparcimiento y la educación ambiental.

Entre las intervenciones previstas figuran senderos, ciclovías, estacionamientos, iluminación, señalización, mobiliario urbano y vías internas.