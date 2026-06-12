A falta de pocos días para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, muchos fanáticos ya se avocan a oráculos para consultar si podremos conseguir la cuarta.

Mhoni Vidente, famosa astróloga por acertar que Argentina y Francia serían finalistas en 2022, renovó su pronóstico sobre el torneo más importante del fútbol.

La predicción de Mhoni Vidente sobre la Selección Argentina

Con el Mundial 2026 ya iniciado y el debut de Argentina en pocos días, las especulaciones sobre quién saldrá campeón ya empezaron a ganar protagonismo.

La famosa astróloga cubana analizó el panorama y predijo que son tres los grandes candidatos a levantar el trofeo: “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial. No tengo dudas”, informó.

En específico, destacó a la selección portuguesa como favorita por encima de las demás, ya que vinculó su éxito a una supuesta conexión energética entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump.

Máximas alarmas por la seguridad del Mundial 2026

Al margen de lo deportivo, Mohini Vidente advirtió sobre la seguridad del evento, ya que existe la posibilidad que se produzcan episodios violentos en territorio estadounidense.

“No iba a ser tan fácil que definitivamente Donald Trump no iba a pisar callos en Irán, Irak, Pakistán y en la India, en lugares muy fuertes, sin que le tumbaran completamente aviones, sin que le hicieran atentados en aeropuertos, en consulados o si no en los partidos”, detalló.

De esta manera, señaló a Houston, Chicago y Miami como las ciudades que podrían enfrentar mayores riesgos.